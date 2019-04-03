"النساء.. القادة والصحة" مؤتمر لابتكارات المرأة العربية في بيروت

تنطلق فعاليات مؤتمر "النساء القادة والصحّة" في لبنان، 16 بريل/نيسان الجاري، ويحمل عنوان "تمكين القادة النساء في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحّية".

ويتمحور المؤتمر، الذي ينظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة، والجامعة الأمريكية في بيروت، وكلّية الطبّ في جامعة ماساتشوستس، حول الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها القيادة النسائية في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي، وتوفير الرعاية الصحّية والميادين العلمية والبحثية والاستدامة والتطوير الدولي.

ويجمع المؤتمر القطاعين العام والخاص في العالم العربي، إلى جانب منظّمات ومعاهد التطوير الدولي، والمجتمع المدني، والنساء والشباب لاختبار الفرص والتحديات التي تواجهها النساء في المراكز القيادية عند خوضها مجالي الطب وعلوم الرعاية الصحّية.



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ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ بيئة تحتضن الابتكارات والأبحاث والاكتشافات التي تقودها النساء، وتمكنهنّ عبر تبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتعزيز فرصة صقل المهارات عبر التكنولوجيا، والتدريب، وريادة الأعمال، والقيادة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية.

ويصدر عن المؤتمر توصيات عدّة قابلة للتنفيذ؛ لتمكين المرأة في هذه القطاعات الحسّاسة، في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين وصحة الأم والأطفال.

يستضيف "النساء القادة والصحة" متحدثين من كلّية الطب التابعة لجامعة ماساتشوستس، والجامعة الأمريكية في بيروت، ومستشفى سانت ماركس في لندن، وجامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، وشركة فايزر للصحة الابتكارية، ومستشفى الملك فيصل التخصّصي ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية والعديد من المحاضرين البارزين.



بينما تستقبل ورشة العمل التي تنعقد بعد المؤتمر يوم 17 أبريل/نيسان، تحت عنوان "معالجة صحة الأم والطفل في مناطق النزاع المعرّضة للخطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، متحدثين من وزارة الصحة العامة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.