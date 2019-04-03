الطفل في الشهر العاشر اصلحي مفرداته وعالجي كدماته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:55 مساءً - نعم طفلك في هذا الشهر أكثر اختلافاً؛ مهارات جديدة تضاف إليه، ينطق بكلمات جديدة، احترف الحبو أو الزحف، وربما بدأت أولى خطواته، لهذا طفلك في أشد الاحتياج إليك؛ إذ عليك تصليح مفرداته ومعالجة كدماته بعد الوقوع على الأرض، وجديده الأهم هو عدم استعمال الخلاط في طهو طعامه، وتغييرات أخرى يوضحها الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال في نقاط مبسطة.

الطفل في الشهر العاشر ينطق بكلمات كثيرة غير مفهومة.. يردد ما تقوله الأم، يذكر الأسماء والأشياء بطريقته، وعلى الأم هنا: أن تتحدث معه أكثر، تصلح مفرداته دون لوم أو تأنيب والأهم أن تكررها عليه بشكل صحيح، وإن أظهرت اهتماماً بكل ما يقوله وينطق به ستجدينه يواصل الكلام.

تزداد ثقته بنفسه وتصبح حركاته أكثر سرعة وعلى الأم -هنا- معالجة كدماته، أصبح يخاف من أشياء لم تكن تقلقه من قبل، وعليك طمأنته والبقاء بجانبه لفترة وتقديم المزيد من الدعم باحتضانه.

الوزن بالكيلو جرام والجرام: الطفل من 8-12 شهراً يزداد وزنه 8 جم يومياً و250 جم زيادة شهرية، ليصبح الذكور 9،300، و8،72 للإناث، والطول: 72،0 للذكور، و70،3 للإناث، ومحيط الرأس 45 سم.

التطور الجديد خلال هذا الشهر هو عدم استعمال الخلاط في تحضير الخضار للطفل، ويُعطى الطعام مهروساً بالشوكة أو الملعقة بعد سلقه جيداً، ويفضل إعطاؤه كل صنف منفصلاً عن الآخر؛ ليتعرف على كل نوع على حدة والتعرف على مذاقه.

الحركة: يزحف طفلك في خط مستقيم على يديه ورجليه، يستطيع الوقوف بمفرده ويكون أكثر ثباتاً، يدفع الأشياء بباطن الكف، كما يدفع نفسه لوضع الوقوف ويقف إلى جانب الأثاث ويرتكز عليه، يحاول الصعود والهبوط على الكرسي بمفرده، كما أنه يسير مستنداً إلى الأثاث.

استعمال اليدين: يحاول مسك شيئين صغيرين في يد واحدة، يحاول مسك الأشياء المتدلية ويحاول القبض عليها، كما يستطيع أن يشير باليد، وهو يستعمل بعض الكلمات مثل: لا- باي- باي، ويحاول أن يقول كلمة أو كلمتين إلى جانب ماما ودادا.

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ينصت باهتمام إلى حديث الأسرة، ويصغي إلى الكلمات متفهماً معانيها، يتجه إلى الأشياء بإصبعه السبابة، ويلتقط الكرة الصغيرة بين طرفي السبابة والإبهام، كما أنه يحرك يديه ويصفق ويلوح مودعاً.

التطور العقلي والإدراك الذهني والتفاعل مع الأشخاص والأشياء: يكرر الأشياء المضحكة، يتبين اللعب التي خلفه دون النظر إليها، ويحاول ثني الورق -كرمشته- وينظر بسرور إلى صندوق اللعب.

يميل إلى بعثرة الأشياء -محتويات مكتب والده-، يبحث عن الأشياء وعندما يراها يربت عليها، وقد يلجأ إلى قلب الصندوق أو الكوب بحثاً عن لعبة بداخله، كما أنه يبدأ في تفضيل يد على الأخرى، وتفضيل جانب من جسمه عن الآخر.

يدقق في أجزاء جسمه، ويستطيع أن يعبر عن مزاجه سواء أكان فرحاً أم حزيناً أم غاضباً، ويحب سماع الموسيقى، ويكون أكثر حساسية تجاه الأطفال الآخرين، ويبكي عندما يستحوذ طفل آخر على اهتمام البالغين من حوله.

يرفع القبعة للهو بها، ويفضل لعبة معينة أو عديداً من اللعب، يظهر حنانه تجاه الحيوانات والعرائس، ويساعد في القبض على الكوب عند الشراب، كما يظهر استجابته للسؤال: أين بابا؟ ويفضل أن يتناول طعامه بنفسه، كما يبدي استعداداً أكبر لارتداء ملابسه.