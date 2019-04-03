انت الان تتابع موضوع غسول نيتروجينا لحب الشباب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر غسول نيتروجينا واحد من مستحضرات العناية بالبشرة، فالغسول يعمل على تنظيف البشرة بعمق وتنظيف المسام بشكل خاص، كما انه يعمل على تنعيم البشرة ويجعلها مشدودة بطريقة طبيعية، كما ان الغسول يناسب جميع أنواع البشرة، وخاصة البشرة الدهنية وأيضا البشرة المختلطة، لذا دعونا نتعرف عن قرب بغسول نيتروجينا.

بعض المعلومات عن غسول نيتروجينا

1_ المادة الفعالة به هي حمض الساليسيليك.

2_ كما ان الية العمل في الغسول تعتمد بشكل كبير على بعض التركيبات التي تعمل على تنظيف كل الخلايا الميتة من على سطح البشرة، وهي تعتبر العامل الأساسي في عملية حدوث جفاف في البشرة، وأيضا تكون سبب في بهتانها، كما ان الغسول أيضا يعمل على تنظيف المسام من الدهون التي توجد بها وأيضا الاتربة، والتي تكون سبب كبير في عملية انسداد المسام والتي تكون سبب في حدوث الرؤوس السوداء وأيضا الرؤوس البيضاء.

3_ شكل العبوة، ان غسول نيتروجينا يوجد على شكل زجاجة بلاستيكية شفافة اللون، ويوجد عليها بعض الكتابات باسم الغسول وأيضا الشركة المصنعة وكيفية الاستخدام.

4_ كما ان شكل عبوة غسول حب الشباب يوجد باللون البرتقالي.

5_ كما ان سعر العبوة الواحدة لغسول نيتروجينا لعبوة 200 ملي هي 95 جنيه مصري.

ما هي تركيبة غسول نيتروجينا

ان غسول نيتروجينا يحتوي على تركيبة أساسية وهي من مادة حمض الساليسيليك، وهي بتركيز 2 في المئة، وهي المادة الفعالة التي توجد في الغسول، كما ان حمض السالسليك يحتوي على عدد كبير من الفوائد التي تهم البشرة منها.

1_ يعمل على تقشير طبقة الجلد الميتة والتي توجد على سطح البشرة.

2_ تعمل أيضا على تقلي حب الشباب وتنظيف الرؤوس السوداء وأيضا البيضاء.

3_ أيضا تعالج اثار حب الشباب وأيضا النمش.

4_ أيضا تعمل على تنظيف المسام والتخلص من اي دهون موجودة في البشرة بشكل زائد.

5_ يعمل أيضا على تضييق المسام الواسعة التي توجد في البشرة.

6_ كما انه يمنع من التهاب البشرة ويحارب علامات التقدم في العمر.

ما هي مميزات غسول نيتروجينا

1_ انه واحد من اهم أنواع غسول البشرة والتي تتناسب مع كل انواع البشرة، كما انه خالي تماما من الزيوت التي تعمل على سد المسام.

2_ كما ان لا يتسبب في ظهور أي رؤوس سوداء او حتى بيضاء.

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3_ كما انه نوع لطيف جدا على البشرة، ولا يتسبب أي حساسية للبشرة وهو عكس باقي أنواع غسول البشرة، والتي يمكن ان تتسبب في حدوث بعض أنواع الحساسية للبشرة بسبب بعض المكونات.

4_ كما انه خالي تماما من أي مواد عطرية يمكن ان تكون سبب في تهيج البشرة الحساسة.

5_ كما انه يعمل على معادلة الحموضة في البشرة والتي تجعل البشرة ناعمة ونضرة للغاية.

6_ يتم عمل الكثير من الاختبارات في تركيبته وأيضا تعديلها حتى تعالج بعض المشاكل التي توجد في البشرة، دون حدوث أي مشاكل أخرى.

ما هي دواعي الاستعمال

1_ يمكنك استخدام الغسول واعتباره روتين يومي يساعد في تنظيف البشرة.

2_ ما ان الغسول أيضا مفيد في تنظيف البشرة الدهنية، من أي دهون زائدة، تلك الدهون التي تجعل البشرة لامعة بطريقة غير طبيعية، كما ان الدهون التي توجد في البشرة تجعل البشرة لها ملمس دهني.

3_ كما انه يعمل على معالجة البشرة من بعض المشاكل التي تواجهها مثل حب الشباب، كما انه يعمل على القضاء على اثار الحبوب وأيضا النمش.

ما هي طريقة الاستخدام

1_ اول خطوة هي غس الوجه بالماء وتركه مبلل دون تجفيفه.

2_ بعد ذلك يتم وضع الغسول في راحة اليد، وبعدها يتم تخفيفها بالماء.

3_ ثم بعدها يتم عم مساج بالغسول على الوجه، حتى يتم عمل رغوة بالغسول.

4_ ثم يتم تدليك الوجه بالكامل في بعض الحركات الدائرية.

5_ بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء بطريقة جيدة.

6_ كما يمكن استخدام الغسول بطريقة يومية وايضا مرتين في اليوم حتى تحصل على أفضل نتيجة، كما انه غسول رائع خاصة لأصحاب البشرة الدهنية او حتى المختلطة، فهو بساعد البشرة في التخلص من الدهون التي توجد بها دون ان يجعل البشرة جافة.

بعض الاحتياطات عند استخدام غسول نيتروجينا

1_ عند استخدام غسول نيتروجينا يجب ان نتأكد من ان الغسول لا يلامس العين وأيضا الاغشية المخاطية والانف، وايضا الفم، ولكن إذا حدث ودخل الغسول الى العين، فعليك على الفور ان تقوم بغس العين بالماء الفاتر بعض الوقت.

2_ يمكن حدوث بعض المشاكل للبشرة إذا كنت تستخدم بعض المستحضرات الأخرى للبشرة، والتي من الممكن ان تتسبب في حدوث هياج في البشرة وأيضا حساسيتها، فاذا حدث ذلك عليك على الفور ان تتوقف عن استخدام ذلك المستحضر الاخر على الفور.

3_ يجب أيضا ان نحتفظ به بعيد عن ايدي الأطفال حتى لا يحدث أي خطر للطفل عند بلعه له.