انت الان تتابع موضوع معلومات عن ” قهوة كارفر “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قهوة كارفر، هي عبارة عن مزيج من حبوب البن الاخضر وحمض الكلوروجينك ، فهي تساعد على تنظيم الوزن ،والدراسات اثبتت الاثار النافعة لحمض الكلوروجينيك الذي يعمل على تحسين عملية الايض في جسم الانسان ، كذلك قهوة كارفر تساعد في تزايد عملية تكسير الدهون، وكذلك تعمل على تخفيض السعرات الحرارية ، وقهوة كارفر محلاة طبيعي بالإستيفيا الذي يعطيها مذاق رائع.

قهوة كارفر و تخفيف الوزن

قهوة كارفر تساعد على التنحيف حيث انها تعتبر ابتكار جديد في عالم التنحيف، وذلك لأنها تصنع من حبوب البن الخضراء ، التي هي تعمل على انقاص الوزن، وذلك بسبب ما المنافع لحمض الكلوروجينيك، الذى يكون سبب فى تحسين عملية الايض والتمثيل الغذائي، الذي يكون له دور فعال في عملية تكسير الدهون .

ملاحظة نتائج قهوة كارفر

يتم الحصول على نتائج قهوة كارفر وبصورة كبيرة عندما يتم استخدام هذا المنتج بشكل مستمر و منتظم وكذلك مع اتباع البرنامج الغذائي الخاص بالقهوة ، وانها ممكن تساعد على انقاص الوزن من اربعة الى عشر كيلو جرامات في الشهر الواحد وخاصة في الاماكن التي تتمركز فيها الدهون بالجسم .

كيفية عمل قهوة كارفر

قهوة كارفر تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يقوم بدوره في:

ـ انه يعمل على تحسين كفاءة الأنسولين، الذي يقوم بدوره على تحفيز عملية تحلل الدهون ، أي تكسير الدهون الثلاثية وتحويلها الى أحماض دهنية حرة، فبذلك يساعد على توفير الطاقة للجسم.

ـ انه عن طريق بيتا أوكسيديشن، يساعد فى حرق الدهون أي يعمل على تحول الدهون إلى أدينوزين ثلاثي الفوسفات.

ـ يساعد الأمعاء في التقليل من إمتصاص الجلوكوز.

ـ كما انه يعمل على تقليل مستوى الجلوكوز بالدم.

ـ انه عندما يصبح تركيز الجلوكوز بالدم أقل من 1 جرام / ملليتر، فانه يساعد في التزايد من إفراز هرمون الجلوكاجون .

ـ انه عن طريق تثبيط تحوّل الجلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز، يعمل على التثبّبط من إطلاق الجلوكوز من الكبد .

النصائح التي يجب اتباعها مع قهوة كارفر للحصول على افضل النتائج

ـ ان نتجنب تناول العصائر المحلاه، و المشروبات الغازية .

ـ ان نقوم بالتقليل من استهلاك الدهون المشبعة ، ونقوم باستبدالها بدهون اخرى كزيت الزيتون .

ـ كذلك نبدأ وجبتنا يان بتناول طبق السلطة، وذلك لأنه يمدنا بالفيتامينات والألياف والاملاح المعدنية .

ـ ان نحرص على تقليل الملح من الطعام ،لأنه يساعد في تجميع السوائل فى الجسم ،مما يؤدي لزيادة الوزن.

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ـ انه يجب ان نلتزم بممارسة رياضه المشي، لأنها تساعد في تحقق الراحة النفسية، كما انها تساعد فى انقاص الوزن، لأنها تعمل على شد الجسم وبالتالي الوصول للوزن المثالي .

فوائد القهوة الخضراء

ـ انها تقوم على منح الجسم الطاقة، وكذلك تزيد من مستويات الطاقة بصورة كبيرة، وتعمل على تعزيز الشعور بالحيوية والنشاط، كما انها تساعد في والقدرة على التركيز ، وتزيد من يقظة الذهن .

ـ تعمل على زيادة عملية الأيض أي التمثيل الغذائي في الجسم، كما انها تعمل على تعزيز عملية حرق السعرات الحرارية و الدهون ، الامر الذي يجعلها تكون سبب في تخفيض الوزن، والتمتع بأجسام رشيقة.

ـ كما انها تحتوي على إنزيمات ، تساعد على تقليل معدل إنتاج سكر الجلوكوز في الجسم، مما يكون سبب في خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقي من الإصابة بمرض السكري.

ـ تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد في تزايد تدفق الدم في الأوردة والشرايين ، وتقوم بتعزيز وصوله لكافة انسجة الجسم، وتساعد في تقوية عضلة القلب.

ـ انها تساعد في كبح جماح الشهية، و بالتالي تساعد في تقليل القابلية لتناول المزيد من الطعام.

ـ انها تعمل على تقليل ضغط الدم المرتفع، كما انها تساعد في تنظيمه.

ـ انها تعمل علي تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

ـ كما انها تمنع حدوث الجلطات الدموية ، وذلك لأنها تحتوي على خصائص شبيهة بالأسبرين.

ـ ان لها القدرة على رفع الأحماض الأمينية في بلازما الدم، فتقوم بمنح البشرة النضارة والحيوية، وتقليل ظهور علامات التقدم في السن.

أضرار القهوة الخضراء للتنحيف

يوجد الكثير الآثار الجانبية التي تترتب على استخدام القهوة الخضراء للتخسيس، والتي تكون في الاتي:

ـ أن المبالغة في تناول البن الاخضر من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم وكذلك أرق مستمر، الذي يكون سبب في هزل وتعب خلال ساعات النهار، وذلك لان البن الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من مادّة الكافيين المنبهة، على الرغم من انها أقل من النسبة الموجودة في البن العادي .

ـ عدم التوازن النفسيّ، حيث يكون الشخص أكثر عرضة للقلق، والاكتئاب، والتوتر، بالإضافة إلى العصبية المفرطة.

ـ تعمل على اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال، وكذلك الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

ـ كما ان تناولها المفرط يؤدي الى الإصابة بالتهابات في الجهاز البولي، وكذلك آلام في الكليتين.

ـ انها تؤدي لوجود مشاكل في القلب، كزيادة عدد النبضات في الدقيقة الواحدة، و ارتفاع في ضغط الدم.