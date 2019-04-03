انت الان تتابع موضوع رجيم الجسم الكظري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من الجدير ذكره أنه قبل أن نتعرف على رجيم الجسم الكظري، فسوف نتعرف على المقصود بهذا الجسم فهو يشبه حرف O من فوق، ويتسم هذا الجسم بأنه ذات أكتاف عريضة ولديه أيضًا صدر وخصر ممتلئتين، كما يتسم هذا الجسم أيضًا بساقين نحيفتين، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طبيعة ريجيم الجسم الكظري بالتفصيل.

نصائح عند عمل رجيم الجسم الكظري

يجب الإنتباه إلى أن رجيم الجسم الكظري يقوم على مجموعة من الأمور والتي تتمثل أهم هذه الأمور في مايلي:

1- الحرص على عدم تناول الأطعمة التي تقوم بزيادة نشاط الغدة الكظرية، وفي الوقت نفسه يتم زيادة تناول الأطعمة التي تنشط الغدة الدرقية والغدة النخامية أيضًا، ويتم ذلك من خلال تجنب تناول اللحوم الحمراء وكذلك الأجبان التي تكون كاملة الدسم.

2- الحرص على تجنب تناول الأطعمة المملحة مع الإكثار وتناول كمية كبيرة من الخضروات والحبوب الطازجة.

3- تناول جميع منتجات الألبان المختلفة ويجب تناول المنتجات قليلة الدسم، مع تناول أيضًا كمية قليلة من القهوة والشاي وإضافة إليهم كمية قليلة من السكر.

4- الحصول على البروتين عن طريق تناول كل من الدجاج والأسماك والبيض أيضًا.

5- القيام بتناول بعض الأعشاب التي تساعد على زيادة معدل الحرق ومن أهم هذه الأعشاب مايلي: شاي البقدونس ويتم ذلك من خلال إضافة ملعقة واحدة من أوراق البقدونس الجافة لكوب من الماء المغلي ونتركه على النار يغلي لمدة خمس دقائق تقريبًا، ونضيف ملعقة واحدة من السكر أو العسل حسب الرغبة.

6- الحرص على أن تكون المدة الفاصلة بين وجبة الإفطار ووجبة الغذاء هى أربع ساعات وبين كل من وجبة الغذاء ووجبة العشاء ست ساعات تقريبًا.

رجيم الجسم الكظري

يكون هذا الرجيم عبارة عن :

وجبة الإفطار عبارة عن :

1- كوب واحد من الزبادي أو نصف كوب واحد فقط من الجبن القريش القليل الدسم.

2- كوب من الحبوب الكاملة كالقمح أو الذرة.

3- نصف كوب من القهوة أو الشاي أو تناول شاي البقدونس مع كمية قليلة من السكر أو العسل على حسب الرغبة.

ملحوظة هامة: يجب الإنتظار لمدة تصل لحوالي أربع ساعات قبل تناول وجبة الغذاء.

وجبة الغذاء عبارة عن :

1- طبق واحد كبير من السلطة الخضراء.

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2- خس أو نوع من الخضروات الأخرى مثل الخيار أو المشروم أو الكرفس أو الفجل والطماطم والفلفل الأخضر البارد والبصل مع الليمون أو الخل.

3- نصف كوب من الخضار المسلوق كالبنجر أو الجزر أو القرع العسلي المهروس جيدًا.

4- كوب ونصف كوب من الزبادي الخالي الدسم.

5- كوب واحد من الجنبة قليلة الدسم أو ثلاثة قطع من الجبن القريش أو الجبنة الموتزاريلا أو تناول 3 قطع من السمك مع ضرورة الإنتباه لمنع كل من الجمبري والأصداف.

6- تناول طبق من الحبوب كتناول شرائح خبز الشعير أو تناول القمح أو نصف كوب واحد من الحبوب المطبوخة بطريقة جيدة كالرز البني أو القمح أو تناول نصف كوب واحد من المعكرونة.

7- تناول مشروب القهوة أو شاي البقدونس مع إضافة كمية بسيطة من السكر أو العسل له.

8- يتم الإنتظار بعد ذلك لمدة ست ساعات قبل تناول وجبة العشاء.

وجبة العشاء

تكون هذه الوجبة عبارة عن :

1- تناول أربع قطع من اللحم الأبيض سواء من الدجاج أو السمك، أو تناول ثلاثة قطع من اللحم الأحمر الخالية من أي دهون بها، أو استبدال هذه اللحوم بتناول بيضتان أو ثلاثة أرباع كوب من أي نوع من البقوليات.

ملحوظة هامة : يجب الإنتباه لضرورة أن يتم تناول البيض مرتين فقط بالأسبوع وتناول اللحم ثلاثة مرات.

2- تناول طبق كامل من الحبوب الكاملة أو الحبوب المطحونة، ومن الأفضل تناول الحبوب الكاملة أي تناول نصف كوب تقريبًا من الرز البني أو القمح أو المعكرونة.

3- تناول الخضروات المطبوخة على البخار مع إضافة فقط ملعقتان من الزيت النباتي.

4- كوب من اللبن الخالي الدسم، مع ثمرة واحدة من الفاكهة المفضلة لك أو تناول فاكهة مجمدة أو استبدالها بقطعتين من كعك الشوكولاته.

ارشادات لنجاح عمل رجيم الجسم الكظري

هناك مجموعة من النصائح يجب الإلتزام بها عند عمل هذا الرجيم ومن أهم هذه النصائح مايلي:

1- من الأفضل تناول اللحوم والدجاج وكذلك الأسماك المسلوقة أو المشوية عقب أن يتم إزالة الدهون والجلد منها.

2- الإكثار من تناول الخضروات المطبوخة على البخار أو مسلوقة بكمية قليلة من الماء.

3- الإهتمام بتناول الفواكه الموسمية مع عدم الإستغناء عن أي نوع منها.