انت الان تتابع موضوع فوائد العنبر الدخني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد العنبر الدخني من أهم المواد الطبيعية والتي يتم استخراجها من الحوت ويتم استخراجه بالتحديد من أمعائه وهو مركب طبيعي وطري ويميل إلى اللون الأسود وهو ذات حجم كبير ويصل إلى ما يقرب من 100 رطل، وهو يدخل في الكثير من الصناعات والمجالات والتي من أهمها العطور وهو الأغلى ثمناً ويعمل مثل المادة المثبتة وهي التي تساعد في ثبات رائحة العطر بشكل قوى لفترة طويلة، وأيضاً العنبر له العديد من الألوان والتي منها الأبيض والأسود والرمادي والأصفر والأزرق وهو ذات تركيبات طبيعية مفيدة للجسم ولكن لابد من تناوله بنسب معتدلة وهذا يكون من خلال نقعه في الماء وتناوله.

أهم فوائد العنبر الدخني

1- يتم استعمال العنبر الدخني وهو من أهم وأقوى العناصر الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة للقضاء تماماً على جميع المشاكل والعيوب التي توجد في الجهاز التنفسي، وأيضاً يعمل على التخلص من البلغم وضيق التنفس وجميع الأعراض التي توجد مع الزكام والنزلات الشعبية ويقضي تماماً على الأنفلونزا والبرد الشديد.

2- يعد العنبر الدخني من أهم الأشياء التي تفيد الصح بشكل عام للجهاز الهضمي والتي من أهمها الأنتهاء والتخلص من جميع المشاكل والعيوب الخاصة بالانتفاخات وهو يعتبر من أكثر الأشياء التي تساعد في طرد الغازات وهو يعتبر مليناً ومسهلاً طبيعياً وهذا يكون من خلال تناوله أو دهنه على المكان المصاب، وهو يعتبر من أفضل العناصر الطبيعية التي تساعد في تخلص الجسم من جميع السموم التي تتراكم فيه وهذا يعتبر من الأشياء المميزة التي تضر البول وهو يساعد في راحة الأمعاء والمعدة طوال الوقت.

3- يتم استعماله كعلاج مميز لعلاج مشاكل وعيوب الضعف الجنسي ويعالج عدم القدرة على الانتصاب وهو الذي يستخدم في زيادة الرغبة والقدرة الجنسية التي توجد عند الرجال والنساء بشكل كامل.

4- توجد له العديد من الاستخدامات الشعبية التي تساعد في إبطال السحر والحسد وهذا من خلال استعماله في تبخير المنازل به وهو من الاعتقادات الشعبية التي تؤكد على قدرته على طرد الشياطين.

5- يتم استعمال الدواء في زيادة الوزن وهذا حيث أنه يعتبر فاتحاً طبيعياً للشهية وهو الذي يزيد من الإقبال الشديد على الطعام.

6- يستعمل في الأنتهاء تماماً والتخلص من جميع المشاكل والعيوب التي توجد في العظام والمفاصل وهذا ما يساعد في التخفيف من جميع الالتهابات.

7- يعتبر الدواء مسكناً طبيعياً لجميع الأوجاع التي تأتي مع هذه الالتهابات وهذا فيما يخص الروماتيزم.

8- يساعد علاج جميع الاضطرابات الخاصة بـ الأرق والنوم ويستخدم في التحسين من الحالة المزاجية الخاصة بجميع الأشخاص وهذا لأنه ذات رائحة قوية وذكية جداً ويفيد في التبخير.

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9- يدخل في العديد من الأشياء التي يتم استعمالها في الأسترخاء وهذا يكون من خلال وضع بعض القطرات منه في حوض الأستحمام وهو يساعد في شعور الإنسان بالسعادة والبهجة والتفاؤل.

10- يعتبر من أهم الحلول المثالية التي تعالج العديد من المشاكل والعيوب والأمراض العصبية وهي التي من أهمها الصرع.

11- يتم استعماله في تقوية وتنمية البصيلات والجذور الخاصة في الشعر وهذا ما يساعد في منع تساقطه بشكل كامل.

12- يعد من أهم الأشياء التي تفيد صحة القلب وهذا لأنه به تركيبة مميزة تساعد في خفض المعدل الخاص بالكوليسترول الضار في الدم وهو ما يساعد في تسهيل وصول الأكسجين له، ويساعد في الوقاية من انسداد جميع الشرايين والأوعية الدموية وغيرها من الأشياء الأخرى في الجسم.

13- يقضي على مرض الكزاز وهو من الأمراض الخطيرة التي لابد من علاجها.

14- يساعد في إعطاء الجسم برائحة عطرية جميلة ومميزة.

15- يستعمل في علاج جميع الامراض التي توجد في الدماغ.

16- أيضاً يستعمل العنبر الدخني في علاج جميع الأمراض التي توجد في الدماغ ويعالج جميع الآلام التي توجد في الظهر ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل الشلل النصفي.

17- يهدئ الأعصاب ويقضي تماماً على القلق والتوتر.

18- يعالج جميع اللدغات الخاصة بالحشرات والحيوانات الضارة مثل العقارب وغيرها وهذا من خلال وضع العنبر الدخني ومعه العسل الأبيض ويتم دهم به المكان المصاب باللدغات الخاصة بجميع الحشرات.

العنبر الدخني لزيادة الوزن

العنبر الدخني يتميز بأنه ذات اللون الأصفر المائل إلى البياض وهو يتم استعماله في زيادة الوزن بجميع الأماكن في الجسم وهذا يكون من خلال مزج 11 جراماً من العنبر الدخني مع العسل الأبيض ويتم تناوله بشكل يومي في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار فهو يساعد في زيادة الوزن، يفيد البشرة والجلد بشكل كبير من خلال عمل قناع خاص بزيت العنبر الدخني الذي يخلص من جميع البقع التي توجد في الجسم، وأيضاً من الممكن أن يتم عمل قناع من زيت العنبر الدخني ومعه ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة من الجلسرين وهي التي تساعد في التخلص من جميع البقع.