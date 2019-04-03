شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لفحوصات الدماغ المساعدة فى تتبع مراحل تطور الألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن فحوصات الدماغ يمكن أن تحسن تشخيص وعلاج مرض الألزهايمر ، حيث قام الباحثون بتقييم استخدام التصوير المقطعي المحوسب للكشف عن لويحات الأميلويد المرتبطة بالمرض في المخ .

وشملت الدراسة أكثر من 11,000 مستفيد من الرعاية الطبية ممن يعانون من ضعف التفكير الخفيف أو الخرف لأسباب غير مؤكدة، وقد غيرت نتائج مسح الدماغ علاج المرض - بما في ذلك استخدام الأدوية والمشورة - في حوالي ثلثي الحالات ، وفقًا للدراسة التي نشرت في عدد أبريل من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية .

وقالت الدكتورة "ماريا ديفيد"، الأستاذ فى أمراض الزهايمر" تقدم هذه النتائج أدلة ذات مصداقية كبيرة، على نطاق واسع على أن التصوير المقطعى المحوسب للأميلويد يمكن ان يكون أداة قوية لتحسين دقة تشخيص مرض الألزهايمر ويؤدى إلى إدارة طبية أفضل، وخاصة فى الحالات التى يصعب تشخيصها". مضيفة :" من المهم أن يكون التصوير المقطعى المحوسب متعدد البروتوكولات متاحا على نطاق أوسع لمن يحتاجون إليه ".



وشدد الباحثون على عدم وجود علاج لمرض الألزهايمر، إلا أن التشخيص المبكر يعنى أنه يمكن للمرضى تلقى العلاج وإدارة الأعراض والتوجيه إلى ضرورة إجراء تجارب سريرية لتطوير عقاقير جديدة .