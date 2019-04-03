شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. نصائح للسيطرة على خوفك من المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالقلق بشأن مستقبلك؟، نقدم لك فى التقرير التالى أفضل طرق السيطرة على هذه المشاعر السلبية، وفقا لموقع"huffpost".

أشار التقرير، إلى وجود الكثير من الأشخاص الذين يعانون من فوبيا اتجاه المستقبل واتجاه الغد، وهذا يتسبب فى عدم النجاح بالمستقبل نتيجة لسيطرة مرض القلق والخوف والتوتر عليه، ولذا عليك تجاهل هذا الأمر عن طريق اتباع هذه النصائح الهامة، ومنها:

-لا تترك المشاعر السلبية تؤثر على حياتك اليومية

ـ لا تجعل القلق والتوتر يسيطران عليك وتقبل بالقدر والقسمة.

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ـ حدد أهدافك وخطط مستقبلك

- تجنب الشعور بالخوف بتطوير ذاتك

ـ احصل على الكورسات الداعمة

ـ احصل على الدعم النفسى بمصداقية أشخاص جيدين