شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو إدمان المسكنات وكيف تعرف أنك أدمنتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسكنات الألم من الأدوية المهمة التى نستخدمها جميعاً لعلاج الصداع أو ألم الظهر أو ألم العضلات، لكن الإفراط فى تناول هذه الأدوية يضر بالصحة بشكل كبير، فى هذا التقرير نتعرف على ما هو إدمان مسكنات الألم؟ وكيف تعرف أنك أدمنت هذه الأدوية؟ بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



ادمان المسكنات

* ما إدمان المسكنات؟

إدمان المسكنات يحدث عندما يصبح شخصا ما يعتمد جسديًا ونفسيًا على الدواء ويشعر بأنه لا يمكنه الاستغناء عنه، مع الرغبة فى تناوله إذا لم يتمكن من تناوله لفترة من الوقت.

* علامات على أنك تعانى من إدمان المسكنات

هناك بعض العلامات الرئيسية التى يجب عليك البحث عنها وتدل على إدمان المسكنات.

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- تخزين مسكنات الألم

إذا كنت تتأكد دائمًا من توفر الكثير من المسكنات في العمل والمنزل والسيارة، وتضطر إلى زيارة الصيدليات لشراء الكميات التى تحتاج إليها، فهذه علامة على أنك مصاباً بإدمان المسكنات.

- تفكر كثيراً فى مسكنات الألم

تفكر فى تناول جرعات متتالية من مسكنات الألم، حتى إذا لم تكن تعانى من آلام حادة وطوال الوقت تفكر فى تناول الدواء المسكن.



ادمان المسكنات

- التهيج وتقلب المزاج

الشعور بالتهيج والانزعاج عند السؤال عن سبب تناول المسكنات، وإذا تغيرت أنماط نومهم أو كانوا أقل اهتمامًا بمظهرهم الشخصى، فقد تكون هذه أيضًا علامات مقلقة.

- الصداع

يمكن أن يكون هذا علامة على حالة تسمى "الصداع الناتج عن مسكنات الألم"، حيث يتم تناول مسكنات الألم ببطء وبكميات أكبر بمرور الوقت، بسبب الصداع، لكن فى الحقيقة يحدث الصداع بسبب انسحاب جرعة المسكن وبالتالى يستمر تناول المسكنات فى دائرة مفرغة.