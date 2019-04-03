انت الان تتابع موضوع متى تكتمل رئة الجنين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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رئتا الجنين تبدأ في التكوين والتشكيل في الجزء الأخير من الشهر الثامن من الحمل وهذا يكون في الأسبوع الثامن من الحمل والرئتين تستمر في النمو سريعاً مع الوصول إلى الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل ويوجد أيضاً نمو خاص بالقصبات الهوائية وهي تكتمل.

والرئتين غير مستعدين للقيام بمهامهم التي تتمثل في عملية التنفس ويتم سحب الأوكسجين من الهواء وهي التي تخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم، والرئتين تستمر في النمو مع التقدم في الحمل الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل الرئتين تبدأ في التنفس الإيقاعي وهي التي تقوم بالعديد من المهام الخاصة بها في التنفس دائماً.

مراحل الحمل

فترة الحمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الثلث الأول من الأسبوع الأول وهي التي تكون إلى الأسبوع الثاني عشر والثلث الثاني من الاسبوع الثالث عشر وهي التي تصل إلى الأسبوع السابع والعشرين والثلث الثالث من الأسبوع الثامن والعشرين وهذا حتى الأسبوع الأربعين، وهي التي تستمر الفترة الخاصة بالحمل ويتم تقدمه أسبوعاً بعد الأخر ويزيد نمو الأعضاء الخاصة بالطفل الداخلية والخارجية.

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وتعتبر من الأشياء الهامة والفترات الأساسية التي توجد لدى الجنين والرئتين من أهم الأشياء التي تساعد الطفل في التنفس بشكل صحي وهي من الأشياء الهامة التي تخص الجنين ولابد من التأكد من اكتمالها، ومراحل الحمل لابد من الاعتناء بالجنين بشكل كبير وهذا ما يتم تقديمه إلى الأم الحامل طوال فترة الحمل حتى يتم الاعتناء بالجنين طوال الوقت خلال التسع أشهر الخاصة بالأم الحامل طوال الوقت.

نمو رئة الجنين

عملية نمو واكتمال رئه الجنين تستغرق العديد من الأشهر وهذا حتى تتكون بشكل سليم قبل الوصول إلى الشهر التاسع وموعد الولادة، والعديد من العلماء والأخصائيون يؤكدون أن الرئة تبدأ في النمو في نهاية الشهر الثاني للحمل وهذا يكون في الأسبوع الثامن للحمل، وأيضاً الرئتان والقصبات الهوائية تكتمل بشكل كبير مع وصول الحمل إلى الأسبوع الثالث والعشرين من الحمل، وهذا أيضاً مع وصول الحمل إلى الأسبوع الواحد والثلاثين وهي التي تبدأ العملية الخاصة بالتنفس الإيقاعي الخاص بالجنين، وهذا يكون مع وصول الحمل الأسبوع الواحد والثلاثين وهي التي تبدأ للعملية الخاصة بالتنفس الإيقاعي الخاص بالجنين، وهذا إلا أن هذه اللحظة لا يتم تكون الرئتان الخاصة بالجنين، وأيضاً تستمر عملية النضج الخاصة بالرئتين والزيادة التي تخص جميع الحويصلات الهوائية وهي التي تصل إلى الجنين والجنين يصبح في الثامنة من عمره.

يذكر أيضاً أنه في حالة اكتمال الحمل ويتم الاستمرار في الأسبوع الأربعين والرئتين تعمل بشكل كبير عند الولادة بشكل مباشر وفي حالات الولادة المبكرة ويكون قبل الاسبوع السادس والثلاثين وقد يكون هناك العديد من المضاعفات والمشاكل التنفسية وهذا يكون بسبب عدم اكتمال النمو الخاص بالرئة وأيضاً هذا ما يؤدي إلى وضع الطفل على العديد من المزودات الأصطناعية الخاصة بالأوكسجين، ويتم إعطاء الحقنة الخاصة بالرئتين والتي تساعد في اكتمال الرئتين بشكل طبيعي وهذا ما يتم إعطائه إلى الأم الحامل في الشهور الأخيرة في الحمل والتي تساعد في اكتمال الرئة بشكل طبيعي قبل الولادة، وهذا لأن الرئتين تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد الجنين في التنفس بشكل طبيعي ولابد من اكتمالها قبل ولادة الطفل حتى لا يتم اللجوء إلى وضع الجنين على العديد من الاشياء التي تعطي الطفل الأوكسجين.

اكتمال نمو رئتي الجنين

تكتمل رئة الجنين في الجزء الأخير من الشهر الثامن للحمل ، والرئتين تستمران في النمو بشكل سريع في الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل وهو يكون النمو الخاص بالقصبات الهوائية والتي قد تكتمل بشكل كبير، وهذا إلا أن الرئتين تبقيان غير مستعدة للقيام بالمهام الطبيعية التي تتشكل في عملية التنفس والسحب الخاص بالأوكسجين من الهواء ويتم إخراج من خلالها ثاني أكسيد الكربون من الجسم وهي من أهم الأعضاء الهامة التي توجد في جسم الجنين ويتم من خلالها فلترة الهواء ودخوله إلى جسم الجنين بشكل صحي وسليم ومفيد للجسم.

نمو الرئتين يستمر مع التقدم في مراحل الحمل وأيضاً في الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل يتم بدء الرئتين بالعملية الخاصة بالتنفس الإيقاعي وهذا على الرغم من عدم الاكتمال الكامل لنموهم، والرئتين تعجز عن القيام بالعملية التي تخص التنفس وهذا يكون في حالة الولادة التي تأتي قبل موعدها، وأيضاً هي التي تبقى حتى الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل وهي التي تكون قادرة على القيام بجميع العمليات الخاصة بالتنفس خاصة خارج الرحم، وأيضاً الولادة بعد الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل تعتبر ولادة طبيعية أما الولادة التي تكون قبل ميعادها فهي تشكل خطراً كبيراً على حياة المولود وعلى رئته، وأيضاً يتم توصيل الطفل بالعديد من الاشياء التي تزيد الأوكسجين الطبيعي وهذا حتى تكتمل نمو رئتيه واعتماده عليها بشكل كامل في عملية التنفس.