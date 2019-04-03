انت الان تتابع موضوع فوائد السنوت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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العديد من الدراسات أكدت أن السنوت من أفضل وأهم الأعشاب التي يتم استعمالها في علاج المعدة و الهضم والنفخة التي توجد في البطن وهو من أحد أنواع الشمر الذي يتم استعماله في علاج الكثير من الأمراض، وهو من الأعشاب التي تعالج العديد من مشاكل الهضم والنفخة والغازات والتي تعمل على إزالة المغص وهو يتم استعمال للعديد من الأعمار حيث أنه من الأعشاب التي تفيد الجسم بشكل كبير، ويستعمل في تهدئه الأطفال وتنويمهم وهذا يكون للمراحل العمرية الصغيرة ويتم إعطائه للأطفال الذين يعانون من الإسهال لإيقافه لذلك فهو له العديد من الاستخدامات والفوائد التي تميزه عن غيره من الأعشاب الأخرى.

فوائد تناول السنوت على الريق

1- يساعد في علاج جميع الألتهابات المتنوعة والتي منها التهاب اللثة والفم وتساعد في الوقاية من الروائح الكريهة التي توجد في الفم ويقي من تسوس الأسنان.

2- يتم استعمال السنوت كنوع من أنواع الغسول الخاصة بالعين.

3- يستخدم في علاج العديد من المشاكل التي تخص الجهاز الهضمي وعسر الهضم والانتفاخات ويساعد في التخفيف من جميع الآلام التي توجد في المعدة ويعمل على تليين الأمعاء ويعالج الأمساك بشكل ملحوظ.

4- يتم استخدامه في علاج العديد من المشاكل التي تقابل الجهاز التنفسي المتنوعة ويساعد في التخلص من جميع الأعراض التي تأتي مع الأنفلونزا والتي منها السعال والزكام والسعال الديكي والزكام والعديد من مشاكل الصدر والتي من أهمها الربو.

5- يستخدم في علاج الجهاز البولي.

6- يقي تماماً من الإحساس بالغثيان والميل إلى التقيؤ.

7- يساعد في إدرار الحليب إلى الأم وهو من أهم وأفضل المشروبات إلى جميع النساء المرضعات وأيضاً أثناء فترة النفاس وما بعدها.

8- يساعد في تسكين جميع الجروح ويستخدم في علاج جميع التسلخات التي يتعرض لها الجهاز التناسلي بشكل كامل.

9- يستخدم مشروب السنوت في الحفاظ على اللون الطبيعي الخاص بالجلد والبشرة وهو الذي يساعد في الوقاية من التصبغات المتنوعة.

10- يستعمل في تحفيز الرغبة الجنسية التي توجد عند الطرفين ويقوى من القدرات الجنسية التي توجد عند الرجال.

11- يعمل على طرد البلغم بشكل كامل.

12- يستخدم في تحسين الحالة المزاجية ويساهم في علاج التوتر بشكل كبير.

13- يعمل على ضبط جميع الهرمونات التي توجد في الجسم ويتم استعماله في تخفيف الأوجاع التي تأتي مع الدورة الشهرية وتساعد في تنظيم مواعيدها.

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14- تعالج فقر الدم لأنه يحتوى على الحديد وهذا حيث أن يرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وأيضاً يساعد في انتاج جميع الأحماض المساعدة.

15- يعمل على الوقاية من جميع مشاكل النظر ومن جميع الأمراض الخاصة بالعيون.

16- يساعد في التخلص من الوزن الزائد وهذا يكون خلال وقت قصير ويساعد في حرق الدهون ويحسس الشخص الأحساس بالشبع وذلك لأنه ملئ بالألياف الطبيعية المفيدة للجسم.

فوائد تناول السنوت قبل النوم والجهاز الهضمي

1- يساعد في النوم بشكل مريح ويعمل على الوصول إلى مرحلة النوم العميق وهذا يكون بشكل سريع ويهدئ الأعصاب ويعطي الجسم القدرة على الاسترخاء الشديد.

2- يساعد في تقوية القدرة الجنسية عند الرجال والنساء وهذا يكون من خلال غلي الشمر في ماء ويكون لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ويتم تركه حتى يبرد تماماً، ثم يتم تحليته بالعسل الأبيض ويتم إضافة إليه حبة البركة ويتم تناوله قبل النوم يومياً ويكون لمدة 10 أيام.

3- يساعد في التخلص من جميع الآثار الجانبية الخاصة بالإسهال والمغص الشديد سواء للأطفال أو الكبار.

4- يتم استعماله في تسهيل العملية التي تخص الهضم وهذا يكون من خلال غلي بذور السنوت ويتم تناوله مرتين يومياً أو من الممكن مضغ البذور الخاصة به بعد تناول الطعام.

فوائد السنوت للبشرة والشعر

1- يساعد في التخلص من قشرة الشعر.

2- يعمل على تعزيز صحة فروة الرأس.

3- يستعمل في منع تقصف الشعر وتقويته يتم استعماله على الشعر عن طريق إضافة 3 ملاعق مطحونة من السنوت ويوضع على كوبين من الماء المغلي ويتم غسل الشعر وهذا بعد أن يبرد ويتم وضعه وهو فاتراً ويتم تركه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يتم غسله لعلاج الشعر.

4- يستخدم في علاج حب الشباب وهذا لأن السنوت به نسبة كبيرة من الخصائص المضادة للأكسدة وهو يتم الأستفادة منه من خلال غلى السنوت واستعماله بغسل الوجه عندما يبرد.

5- يساعد في التخلص من التجاعيد.

6- يعمل على تنظيف البشرة من خلال غلى بذور السنوت ويتم عمل به حمام بخار للوجه يكون لمدة 5 دقائق وهذا ما يساعد في الحصول على بشرة خالية من جميع الشوائب والأوساخ ومن الممكن أن يتم تكرار هذا مرتين في الأسبوع.

7- تستخدم في علاج جميع حالات الصداع.

8- يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيطها ويساعد في التخلص تماماً من جميع الترهلات التي توجد في البطن.