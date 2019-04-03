الخبيرة رشا الدباح: السعوديات مهووسات بتجميل "تكساس".. وأرفض هذه الحالات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حمّلت خبيرة التجميل الدكتورة رشا الدباح مسؤولية الهوس التجميلي للسوشال ميديا، مؤكدة بأن الفتيات اتجهن للتجميل دون علم أو دراية، بسبب مشاهدتهن للمشاهير عبر مواقع التواصل.

وأضافت "الدباح" لـ"فوشيا": "للأسف الشديد أن حالات الهوس أصبحت متركزة بين الأعمار 12 - 13 سنة، وهذه الحالات أنا شخصيًا أرفضها ولا أقبلها بسبب صغر السن، وأيضًا بسبب جهلهن ورغبتهن بتقليد ما يشاهدنه في جميع وسائل التواصل وشاشات التلفاز، فأنا أحمل أمانة علمية ولن أتعامل مع حالات تقل عن سن الـ 20 عامًا".

وعن ما يسمى بين الفتيات بـ"التكساس"؛ أوضحت رشا أن هذا المسمّى موجود فقط في السعودية، وهو نسبة إلى ولاية تكساس الأمريكية؛ إذ يتميز سكّان هذه الولاية بالفك الطويل والمحدد، وبالتالي أصبح هذا المسمى منتشرًا بين السعوديات تحديدًا، وهو "هوس" يؤدي إلى المرض.

ووجّهت الدكتورة رشا نصيحة للفتيات بأن الرضى هو الأساس، والابتعاد قدر المستطاع عن عمليات التجميل، والتوجه فقط لنضارة البشرة وتنظيفها والعناية بها فقط.