شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التفكير في القهوة قد يثير نشاط المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت دراسة طبية حديثة أن مجرد التفكير في القهوة يمكن أن يعمل على تعزيز نشاط المخ.

وقال الباحث سام ماجليو، الأستاذ في جامعة واشنطن: «تعد القهوة واحدة من المشروبات ذات شعبية كبيرة لها آثار كثيرة على الجسم».. مضيفا، أن القهوة من الممكن أن تثير الدماغ لتؤثر على إشارات الأفكار والسلوك .

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وأوضح الباحثون أنه غالبا ما يصادف الأشخاص إشارات متعلقة القوة أو يفكرون في القهوة دون تناولها فعليا، فإذا أردنا أن نرى ما إذا كان هناك إرتباط بين القهوة والإثارة، فما علينا ببساطة سوى تعريض الأشخاص للإشارات ذات الصلة بالقهوة، فسوف تزداد حماستهم الفسيولوجية، كما لو كانوا شربوا كوبا من القهوة بالفعل.

ويوضح الباحثون الطريقة التي يتم بها تنشيط مناطق معينة من الدماغ إلى حالة من اليقظة والإستيقاظ والإنتباه، يمكن أن يكون المشغل هو العوطف والناقلات العصبية في المخ، حتى المشروبات التي تحتوى على الكافيين التي نفضلها.

وللتحقق من ذلك، قارن الباحثون مابين القهوة والشاى بين المشاركين من ثقافات مختلفة شرقية وغربية، ولوحظ أن أولئك الذين يتعرضون للإشارات ذات الصلة بالقهوة يعتبرون الوقت أقصر ويفكرون في مصطلحات أكثر دقة، وربما تفسر الإستثارة الذاتية والفسيولوجية هذه الآثار، وفقا للدراسة.