شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم بسيط يساعد في تشخيص مضاعفات الحمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق من العلماء البريطانيين من تطوير اختبار دم بسيط يساعد في التشخيص المبكر لمضاعفات الحمل الشائعة والمميتة، مثل مبادىء تسمم الحمل، وفقا لنتائج دراسة منشورة في عدد إبريل من مجلة «لانسيت» الطبية.

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وقام علماء بريطانيون في كلية كيجنز كوليدج في بريطانيا بقياس تركيز عامل نمو المشيمة (PlGF) في دم الحامل، ليتمكن الأطباء من تشخيص مقدمات تسمم الحمل قبل يومين في المتوسط من حدوثه.

وقام الفريق البحثى بدراسة نحو 1،035 امرأة مصابة بتسمم حمل من جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تبين أن عامل نمو المشيمة (PlGF) يقلل من متوسط الوقت لتشخيص مقدمات تسمم الحمل من أربعة إلى يومين، وتقليل المضاعفات الخطيرة لتسمم الحمل، مثل السكتة الدماغية ووفاة الحامل بواقع 4%.

يذكر أنه على الصعيد العالمي، تلقى 100 إمرأة حتفها يوميا متأثرة بمعاناتها من تسمم الحمل، وعلى مدى المائة عام الماضية، قام الباحثون بتشخيص مقدمات تسمم الحمل من خلال قياس ضغط الدم والتحقق من مستويات البروتين في بول المرأة، إلا أنها وسائل غير دقيقة نسبيا وغالبا ما تكون ذاتية.