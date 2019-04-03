شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مكعب شيكولاتة يوميًا يقلل ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة أن تناول مربعات قليلة من الشوكولاته الداكنة يوميًا يقلل من ضغط الدم في شهر واحد فقط، وأن احتواء الشوكولاتة على 90% من الكاكاو في مكوناتها له تأثير قوى على خفض ضغط الدم.

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وأكد باحثون في «معهد البوليتكنيك» بكويمبرا في البرتغال أن هذا يرجع إلى كون الشوكولاته الداكنة غنية بمركبات الفلافانول المضادة للأكسدة القوية.

ودرس الباحثون فوائد الشوكولاته على نطاق واسع، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.. وتم ربط الفلافانول، بكل شىء بدءا من انخفاض مقاومة الإنسولين إلى تنظيم الوزن وحتى التئام الجروح بشكل أسرع.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة التغذية، أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاته عالية الكاكاو انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي.