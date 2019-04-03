شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..شاى المريمية والروزمارى لعلاج الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحساسية هى رد فعل الجسم تجاه العوامل الخارجية التى تحفز الجهاز المناعى، كما أن الحساسية أحد أعراض تراكم السموم فى الجسم، ويمكنك اللجوء إلى الطب الشعبى والأعشاب لعلاج الحساسية والتخلص من السموم، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية استخدام شاى المريمية والروزمارى وعشبة القراص لعلاج الحساسية، بحسب موقع "Step to health".



الحساسية

وصفة شاى الروزماري والمريمية وعشبة القراص

يمكن استخدام مجموعة من الأعشاب لعلاج الحساسية، فالمريمية تحتوى على مواد مضادة للالتهابات تساعد فى علاج التهابات الجهاز التنفسى وتحقق الاسترخاء وتحسن صحة الجهاز الهضمى وتساعد فى علاج الحساسية.

أما الروزماري، فهو يزيل الالتهابات المرتبطة بالحساسية، خاصة حساسية العين بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الدورة الدموية.

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أما نبات القراص (Nettle) فهو من الأعشاب التى تساعد على التخلص من السموم، كما أنه يقلل من التهاب الأنف التحسسي ويحسن بشكل كبير من نوعية حياة أولئك الذين يتناولونه بشكل متكرر.



شاى الاعشاب

الطريقة:

-أخلط ملعقة من كل من المريمية والروزمارى ونبات القراص مع كوب من الماء الساخن.

-أشرب هذا الشاى دافئاً.