شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر نباتية للبروتين يجب أن تتعرف عليها..مفيدة ولذيذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إن كنت نباتي أو كنت تميل للبعد عن مصادر الغذاء الحيويانية، كاللحوم والطيور، وتخاف من نقص البروتين لديك، فيوضح تقرير نشر بموقع care2 مجموعة من أهم مصادر البروتين النباتية المفيدة لك، فوفقا للتقرير فإنك تستطيع الاكتفاء بمصدرين من مصادر البروتين النباتي في كل وجبة للحصول علي ما يكفي جسمك منه.



بروتين نباتي 5

Advertisements

فالبروتينات تحتوي علي أحماض أمينية هامة، البروتين النباتي علي عكس ما يعتقد البعض مفيد جدا للصحة كمصدر رئيسي للبروتين المتكامل الذى يحتاجه الجسم، ويعزز من سد احتياجاته، فمن أهم مصادر الطعام النباتي الغني بالبروتين سلطة الكينوا مع الفاصوزليا ومزيج من الذرة المفيدة والأفوكادو.



البروتين النباتي 2

ومن أبرز مصادر البروتين النباتي الغني أيضا هو العدس وحليب الصويا العادي، فضلا عن الفاصوليا السوداء والارز البني والسبانخ المطبوخة، والكاجو، إضافة إلي بذور عباد الشمس وخبز الحبوب الكاملة، والبازلاء وبذور الشيا والبرغل، وفضلا عن البطاطا الحمراء المخبوزة، وزبدة الفول السوداني وبذور الكتان، والحمص والشوفان، وينصح بإدخال هذه النوعيات من الطعام المختلفة والمتنوعة في نظامك الغذائى اليومي، لكي تتمتع ببروتين نباتي صحى يوفر لك أحماض أمينية عددها تسعة، يحتاجها الجسم للصحة واكتمال احتياجاته، وهي موجودة في البروتين الحيواني، وأقل منها قليلا في النباتي، ويمكن الجمع بين نوعين من البروتين النباتي في الوجبة الواحدة .