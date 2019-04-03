شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب أضرار اللحوم..كيفية عمل برجر أكثر صحة له طعم اللحمة لكن بالماشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبي الهامبرجر ولم تعد ترغب في تناول اللحوم أو تريد ببساطة خفض استهلاك لحوم البقر ، فهناك طرق للحصول على طعم وملمس البرجر التقليدي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال خبراء التغذئية إنه إذا كنت تبحث عن خيار بسيط للغاية ذو مذاق جيد ولذيذًا، فابحث عن الماشروم، فهو لا يصنع برجرًا رائعًا فحسب ، بل إنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية ، بما في ذلك النحاس والسيلينيوم والعديد من الفيتامينات B.

إليك كيفية عمل برجر الماشروم المشوي اللذيذ.

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2 من رأس الماشروم كبيرة

من رأس الماشروم كبيرة ربع ملعقة صغيرة ملح

1 رغيف فينو من الفرن

2 شريحة جبنة شيدر

شريحة جبنة شيدر نصف أفوكادو ، شرائح

2 شريحة طماطم

شريحة طماطم 2 أوراق خس

​المكوناتطريقة العمل

يتم وضع الماشروم والملح وأفوكادوا والفينو فى الخلاط قم بتسخين الشواية باستخدام رذاذ للزيت غير لاصق، ويتم وضع الخليط فى دوائر على على الشواية، ويتم تقليبه من أربع إلى خمس دقائق حتى ينضج.

ويتم وضعه داخل الكايزر مع الطماطم وأوراق الخس والجبنة الشيدر، وذلك للحصول علي فوائد الخضروات الأجبان، مع الماشروم.