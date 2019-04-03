طريقة تحضير وإعداد برياني مع المشروم

القاهرة - لايف ستايل مقادير برياني مع المشروم

- الأرز البسمتي : كوبان (مغسول و منقوع)

- الماء : 3 أكواب ونصف (للأرز)

- ورق غار : 2 ورقة (للأرز)

- هيل : 3 حبات (للأرز)

- القرنفل : 2 عود (للأرز)

- القرفة : عود (للأرز)

- ملح : ملعقة صغيرة (للأرز)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة (لخلطة البرياني)

- ورق غار : 2 ورقة (لخلطة البرياني)

- الهيل الأخضر : 2 حبة (لخلطة البرياني)

- القرنفل : 2 عود (لخلطة البرياني)

- القرفة : عود (لخلطة البرياني)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومفروم / لخلطة البرياني)

- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات / لخلطة البرياني)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون / لخلطة البرياني)

- كزبرة خضراء : ملعقتان كبيرتان (مفرومة / لخلطة البرياني)

- بندورة : كوب (مقشرة ومفرومة / لخلطة البرياني)

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة (مطحون / لخلطة البرياني)

- النعناع : ملعقة كبيرة (أخضر مفروم / لخلطة البرياني)

- توابل ماسالا : ملعقة كبيرة (لخلطة البرياني)

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة / لخلطة البرياني)

- لبن زبادي : ربع كوب (لخلطة البرياني)

- الفطر : كوبان (مقطع مغسول ومصفى / لخلطة البرياني)

- الماء : نصف كوب (لخلطة البرياني)

- ملح : ملعقة صغيرة (لخلطة البرياني) طريقة تحضير برياني مع المشروم 1. لتحضير الأرز سخني الماء في قدر على النار وأضيفي الهيل الحب والقرنفل وعود القرفة والملح واتركيه حتى يغلي. 2. أضيفي الأرز للماء واتركيه يغلي على نار عالية دون تغطية القدر حتى يصبح مستوي نصف أو ¾ استواء. 3. صفي الأرز من الماء و اتركيه جانبا. 4. لتحضير حشوة البرياني: سخني الزيت في قدر على النار المنخفضة ثم أضيفي الهيل والقرنفل والقرفة وحركي حتى تتحمص وتخرج الرائحة. 5. أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون ثم أضيفي الزنجبيل. 6. أضيفي البندورة المفرومة والجزر وحركي. 7. أضيفي النعناع والكزبرة المفرومة وقلبي المزيج حتى يتجانس. Advertisements 8. أضيفي المشروم المقطع واخلطي ثم بهارات المسالا والكمون والكزبرة الناشفة واخلطي جيدا على النار. 9. تبلي بالملح وأضيفي الماء و اللبن واخلطي المزيج. 10. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. 11. أضيفي الأرز المسلوق والمصفى للقدر وغطي القدر بورق الأولمنيوم واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق. 12. غطي القدر فوق ورق الأولمنيوم بغطاء القدر واتركيه على النار المنخفضة لمدة 25 دقيقة. 13. اقلبي القدر في صينية عند التقديم وقدميه ساخنا إلى جانب سلطة الخيار باللبن. قد يهمك أيضا:تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والفاصوليا الحمراء تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أضلاع اللحم مع الأرز

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