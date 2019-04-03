طريقة تحضير وإعداد كروكيت البطاطس

القاهرة - لايف ستايل مقادير كروكيت البطاطس

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم / مسلوقة)

- البيض : 1 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير كروكيت البطاطس 1. تسلق البطاطس حتى النضوج وتهرس مع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب. 2. ثم تخلط مع بيضة حتى تصبح كالعجينة، وتملأ في كيس الكريمة ويتم عمل فتحة 2 سم تقريبا. Advertisements 3. ثم تفرد وتقطع بشكل أسطواني تغطس في طحين، بيض، بقسماط وتقلى في زيت غزير. قد يهمك أيضا:طريقة اعداد وتحضير كبة البطاطس الشامية طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالبطاطس

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