شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الثدي يمكن اكتشافه مبكرا بالفحص الذاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند ظهور تجميع في منطقة الثدي، تصاب الكثير من النساء بالذعر نتيجة لخوفهن الشديد من الإصابة بسرطان الثدي، وعند البحث حول الأمر والذهاب للطبيب للاطمئنان علي الحالة وهل بالفعل هذه المرأة مصابة بالسرطان الثدي أم لا.. يطلب الطبيب بعض الإجراءات كالتحاليل والاشعات التي تساهم في كشف حقيقة الأمر، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض سرطان الثدي وطرق العلاج المختلفة وفقا لموقع " cancer".

علامات سرطان الثدي

هناك العديد من العلامات الأولية التي تساهم في اكتشاف سرطان الثدى، ومنها أو الأكثر شيوعا منها هي ظهور كتلة فى الثدى وفي غالب الأمر تكون هذه الكتلة غير مؤلمة ولكن يجب توخي الحذر منها.

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وقدم التقرير، بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، والتي تساهم في اكتشاف الاصابة بسرطان الثدي، ومنها حدوث تورم في حجم الثدي، وقد يكون في بعض الأحيان بجزء منه أو في كل الثدي، يكون سطح الجلد مشابه لقشرة البرتقال ومائل للإحمرار، ويحدث ألم في الثدي أو الحلمة مع حدوث انحناء بها، مع نزول بعض الافرازات الغريبة من الحلمة.

اعراض سرطان الثدي

وأكد التقرير، أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يحمي السيدات من الوفاة، لأن هذا يزيد من نسبة الشفاء، ولذا يجب على النساء اللاتي لديهن تاريخ وراثي الكشف الدوري لهذا المرض للإلحاق به مبكرا.

وأوصي التقرير، بضرورة العلم أنه بعد اكتشاف الكتلة على السيدة الخضوع للكشف الذاتي من خلال التحسس لأجزاء الثدي، والخضوع لأشعة تصورية للثدي والماموجرام، فهذه الطرق تكشف بشكل سريع الإصابة بسرطان الثدي بشكل سريع وواضح.