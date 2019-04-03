شكرا لقرائتكم خبر عن التمر وجبة صحية وخفيفة اعرف فوائده وأضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر من أفضل الأطعمة الصحية، حيث تحتوى على كمية كبيرة من المواد الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن والطاقة والسكر والألياف، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، فى هذا التقرير نتعرف على التمر فوائده وأضراره، بحسب ما ذكر موقع " ndtv food".



التمر

في الدم.

فوائد التمريخفض الكولسترول التمر خالي من الكوليسترول ويحتوي على القليل من الدهون، لذا فإن تضمينه بكميات أقل في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك في مراقبة مستوى الكوليسترولغنى بالبروتين

التمر مصدراً غنياً للبروتينات التي تساعدك في الحفاظ على لياقتك البدنية، وبناء العضلات، والحفاظ على كتلة العظام لأنه غنى بالبروتين.

غني بالفيتامينات

يحتوي التمر على فيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5، وكذلك A1 و C، لذلك إذا تناولت كميات قليلة من البلح كل يوم، فلن تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات، كما أنه يحسن مستوى الطاقة لديك لاحتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا، لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة.



ما فوائد التمر

يحسن صحة العظام

البلح غنى بالسيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم، وكلها مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة العظام ومنع حدوث أمراض مثل هشاشة العظام.

يقوي الجهاز العصبي

يحتوى البلح على البوتاسيوم الذى يحافظ على النظام العصبي ويقلل الكوليسترول في الدم ويمنع خطر الإصابة بسكتة دماغية.



فوائد التمر

غني بالحديد

يحتوي التمر أيضًا على الحديد، الذي ينصح به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا، كما أنه رائع لتنقية الدم.

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يحسن الهضم

إذا قمت بنقع بعض التمور في الماء ومضغها يوميًا ، فسوف يتحسن الجهاز الهضمي بشكل جيد للغاية، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التى تعالج مشكلة الإمساك.

يحسن الجلد

تعمل الفيتامينات C و D الموجودة فى البلح على مرونة بشرتك ، كما تبقي بشرتك ناعمة مع فوائد مضادة للشيخوخة.

يساعد فى زيادة الوزن

يساعد السكر والبروتينات والفيتامينات الأخرى الموجودة في التمر في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.



التمر ما هى فوائده واضراره

اضرار التمر

-يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، لذا يجب أن يكون الأشخاص الذين يحاولون التحكم في نسبة السكر في الدم، مثل مرضى السكري ، لديهم حذر عند تناول التمر، لذا يمكنهم أن يتناولوه باعتدال حتى لا يؤثر على نسبة السكر فى الدم.

-قد يسبب السمنة، قد يؤدى الافراط فى تناول التمر إلى السمنة لاحتوائه على السكر والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى.

-اضطراب فى الجهاز الهضمى، من المشاكل الصحية التى قد تحدث نتيجة الافراط فى تناول التمر.