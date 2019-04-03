انت الان تتابع موضوع الفرق بين كريم بوهلي الاصلي والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم بوهلي يستخدم في تفتيح ومعالجة لون البشرة وإزله البقع السمراء الناتجة عن أثار الحبوب الجلدية ، ويزيل اثار الكلف والحمل ويفتح الرقبة والكوع ويعمل على تفتيح الأماكن الحساسة ، ويستخدم لجميع أنواع البشرة ويفضل استخدامه مع صابونة التفتيح المخصصة له من نفس المنتج ، ويوجد منه نوعان نوع سوري حلبي ( اصلي) ذو نتيجة فعالة وواضحة ونوع إنجليزي (اصلي) ايضًا افضل من السوري ، ويوجد منتج ( تقليد ) نتيجته إن ظهرت تظهر بعد فترة استخدام بعيدة.

مكونات كريم بوهلي

شمع نحل ، فازلين أبيض ، شمع صافي برافين شديد السيولة ،عطر ، أكسيد التيتانيوم.

إيجابيات استخدام كريم بوهلي

– يعمل على تفتيح الوجه والرقبة والكوع واليدين وأيضا يفتح الاماكن الحساسة.

– يعمل على إشراقة الوجه بشكل ملحوظ ويزيل البقع السمراء.

– ذو رائحة جميلة يفضل وضعه بشكل محبب ومستمر ويصلح ايضًا كمزيل لرائحة العرق.

– تظهر نتائجه بشكل مبدئي بعد بداية الاستخدام بفترة قليلة.

سلبيات استخدام كريم بوهل

– يجب غسل الوجه جيدا لأنه دهني جدا ويترك البشرة لامعة لاحتوائه على مادة الشمع الدهنية اللزجة

– لابد من استخدامه أكثر من علبة للحصول النتائج المرغوبة.

إرشادات لاستعمال كريم بوهلي

– لا يستخدم في أماكن بها حبوب نهائيا.

– يحذر من استخدام مستحضرات تجميل اثناء استخدامه.

– عدم وضع مكياج قبل استعماله وبعد استعماله لمدة 3 أيام.

– يجب غسل البشرة وخاصة بغسول او صابونه بنفس خصائص الكريم ويجفف الوجه جيدا قبل وضعه.

– يجب منع استخدام أي عطور لعدم التفاعل بين الكريم والعطر مما ينتج عنه حساسية .

طريقة استعمال كريم بوهلي

في حالة البقع الصغيرة

يتم وضع جزء بسيط جدا من الكريم على المنطقة المصابة فقط ويترك لمدة ما بين العشرين والثلاثين دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء جيدا.

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في حالة تفتيح الوجه كامل

يتم وضع طبقة رقيقة على الوجه كامل برفق بعيدا عن منطقة العينين او منطقه الفم ويترك نصف ساعة ويشطف بعدها جيدا بالماء الفاتر

كيفية استخدام كريم بوهلي لتفتيح الركبة والكوع

يستخدم الكريم في منطقة الركبة والكوع وتحت الابط واليدين بوضع كمية بسيطة لمدة نصف ساعة ليلاً فقط لتجنب الشمس والحرارة لعدم حدوث حساسية ثم يشطف بالماء جيدا بماء فاتر.

حالات يجب أن تستشير فيها الطبيب

ينصح بمراجعة الطبيب أو الصيدلي في حدوث حساسية او حكة واحمرار في الجلد بشكل ملحوظ ، ويجب أيضا متابعه الطبيب المعالج كل فترة بشكل دوري لمعرفة النتيجة وهل يمكن إضافة منتج آخر أو لا.

الأعراض الجانبية كريم بوهلي

– حدوث حكة أو هرش جلدي في بعض الحالات التي تعاني من حساسية مفرطة.

– التهاب جلدي نتيجة زيادة فترة استخدام الكريم او زيادة الكمية.

– احمرار الوجه نتيجة تعرض للحرارة أو حرارة الشمس.

تأثير كريم بوهلي على الحوامل

يوجد بعض من السيدات التي تعاني من حساسية معينة مع زيادة الوزن وتغييرات الحمل ومنها اعراض جلدية وظهور بعض الصبغات الجلدية على الجلد والبشرة وتسمي كلف حمل وهنا تقوم المرأة الحامل في البحث عن كريمات تفتيح ولكن يفضل عدم استخدام أي كريمات تفتيح إلا تحت اشراف الطبيب.

ولا يفضل استخدام أي كريمات تفتيح اثناء فترة الرضاعة الا بعد ستة أشهر من الولادة ويجب أن يكون تحت اشراف الطبيب.

نصائح العناية بالبشرة للمساعدة مع كريم التفتيح بوهلي

– يفضل غسل البشرة والاماكن المستخدمة بشكل يومي بالماء الفاتر لأن الكريم لزج يحتوي على مادة شمعية دهنية سميكة.

– ينصح بالحفاظ على حيوية الجلد وذلك عن طريق استخدام منظفات من نوع معروف ومرخص من قبل وزارة الصحة ويكون لطيف ومرطب للجلد.

– ينصح أيضا بتعريض الجسم لأماكن تهوية لفترات طويلة.

– يجب البعد عن أشعة الشمس الضارة ووضع كريمات واقية للشمس قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة.

– يفضل تناول الوجبات الصحية المغذية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن التي تعتبر مصدر حيوي للجسم.

– ينصح عدم استخدام العطور والميك أب التي تسبب حساسية وخاصة مع الحرارة المرتفعة

الفرق بين كريم بوهلي الاصلي والتقليد

كريم بوهلي الأصلي منتج أجنبي لونه بني مكتوب عليها الوكيل العام ، ويوجد منه نوع أصلي ايضًا سوري من حلب سورية ونتيجته واضحة وفعالة وعليه استكر فضي علامة تجارية أصلية ، المنتج التقليد منتج سعودي لونه أبيض ولا يوجد عليه استكر فضي من الخارج وليس مكتوب عليه الوكيل.