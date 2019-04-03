الدكتور أحمد السبكي يوضح أهم أسباب نجاح وفاعلية عملية بالون المعدة

أكد الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات التجميل والسمنة، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر ل" العرب اليوم" أن أهم أسباب فشل أي عملية هو عدم اختيار العملية المناسبة لحالة كل شخص، وعدم اختيار الطبيب المتخصص؛ لذلك فإن هناك عدة نصائح يجب اتباعها قبل إجراء عملية بالون المعدة لضمان نجاحها والحصول على النتيجة المرجوة منها والحصول على جسم خالى من السمنة.

وأوضح السبكي، أن عملية بالون المعدة تكون مناسبة لحالات السمنة البسيطة أي الذين يزيد وزنهم عن الوزن المثالي من 5 إلى 8 كيلو جرام، مؤكدا أنها لا تصلح لمرضى السمنة المفرطة.

تابع: ولا يكفي أن يكون الشخص من ذوي السمنة البسيطة فقط لإجراء عملية بالون المعدة، ولكن يجب ألا يكون الشخص من مدمني الحلويات والسكريات والشيكولاتة والعصائر، لأن هؤلاء الأشخاص يمكن لهم إجراء عملية تحويل مسار المعدة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن أصحاب السمنة الموضوعية لا تصلح لهم عملية بالون المعدة، فمثلا من الممكن أن يكون الشخص وزنه زائد 5 أو 8 كجم، ولكن معظم الدهون مركزة في الجزء الأسفل من الجسم أو البطن وهنا يفضل إجراء شفط الدهون بالفيزر ليحصل المريض على النتيجة التي ينتظرها.

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وأشار إلى أنه يجب إجراء جلسة تحضيرية مع المريض قبل إجراء عملية بالون المعدة لدراسة نظامه الغذائي، ووفقا لهذه الجلسة يحدد الطبيب المختص مدى مناسبة عملية بالون المعدى للمريض من عدمه.

وحذر السبكي، من شراء بالون المعدة المنتشر في الأسواق، كونه غير مطابق للمواصفات الطبية، لذلك ينصح المرضى بضرورة التأكد من البالون قبل إجراء العملية لضمان نجاحها.

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