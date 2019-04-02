5 نصائح لِحماية نفسك من إدمان الطعام وأمراضه المزمنة

لا يقتصر الإدمان على تناول الكحول والمخدرات والإنترنت، إذ تتمظهر هذه العادة السيئة والخطيرة في أنواع أخرى تهدّد صحة الإنسان، مثل إدمان الطعام.

في هذا السياق حوّل أشخاصٌ أسلوبهم الغذائي إلى وسلية للإصابة بالأمراض المزمنة والموت، فهم لا يتمالكون أنفسهم أمام الطعام، ويشعرون بالجوع طوال الوقت.

وقال خبراء في التغذية إن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون تحمّل الجوع إلا فترةً قصيرة، كما تنتابهم حالة من الهلع والانفعال والغضب نتيجة إدمان الطعام.

وأوضح الخبراء أن هذه العادة المضرّة تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراضٍ كالسمنة والسكري والقلب وضيق الشرايين، خصوصاً إذا كانت الأطعمة دسمة ومليئة بالدهون والسكريات.

وذكروا أن المخ يفرز مادة "الدوبامين" حين يفرط الشخص في تناول أكلات معينة، لِيصبح عاجزاً عن رفض الشكولاتة مثلاً كلما عُرِضت عليه، وكأنها كمية كوكايين.





أسباب إدمان الطعام:

-التوتّر والقلق.

-الغضب والشجار.

-أمراض السكري من النوع الأول، الثاني، وسكري الحمل، أو نقص مستوى السكر في الدم.

-الإحساس بالضجر والفراغ.

-تناول الأدوية خصوصاً مضادات الاكتئاب و"الكورتيزون".





أعراض مُدمِن الطعام:

-تناول كل الطعام الموجود أمامه.

-الأكل بسرعة.

-الانزعاج والشعور بالذنب عند تناول الطعام.

-القلق أثناء النوم.

-التفكير بصورة مستمرة في الطعام الذي سيأكله لاحقاً.

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-الإصابة بزيادة الوزن والسمنة سريعاً.

-تناول السكريات والحلويات قبل الوصول إلى المنزل أو بمجرد الوصول.





تأثير إدمان الطعام على جسم الإنسان:

-البدانة.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول.

-السكري وأمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

-مشاكل في التنفس.

-أمراض الكلى.

-التهاب المفاصل.

-السكتة الدماغية.

-هشاشة العظام.





نصائح للتخلّص من إدمان الطعام:

-السيطرة على الشهية وتناول الطعام بكميات كبيرة دون وعي.

-إيجاد طريقة أخرى لتفريغ الغضب والتوتر غير تفريغ الطاقة السلبية في الأكل بنهم.

-تناول الفواكه والخضراوات لتخفيف حدة حاجة مدمن الطعام.

-اختيار الطعام الصحي سواء في المنزل أو خارجه.

-استشارة الأطباء والمتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.