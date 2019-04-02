دراسة أميركية تعلن أن مواقع التواصل تسهل الخيانة بنسبة 86%

قالت الباحثة الأميركية ميليسا دلفيل، التي أجرت استفتاء على شبكة الإنترنت، إن "مواقع فيسبوك وسناب شات وإنستغرام تعدّ من الوسائل التي تساعد على ارتكاب الشريك للخيانة".

وأفاد حوالي 86% من الأشخاص الذين شملهم الاستفتاء بأن شبكات التواصل الاجتماعي تسهل الخيانة، وأن العلاقات العاطفية أو الرومانسية مرتبطة حصرا بالإنترنت.

كما بينت دراسة حديثة أجراها أساتذة الاقتصاد في جامعة إيموري الأميركية أنه كلما قلّت تكلفة الزفاف، انخفضت نسبة حالات الطلاق. وخلال هذه الدراسة، أفاد هوغو إم ميالون وآندرو إم فرانسيس بأن نسبة الطلاق ترتفع لدى الأزواج الذين ينفقون ببذخ على حفلات الزفاف، تحديدا لدى أولئك الذين تحصلوا على قروض بنكية من أجل تغطية مصاريف الحفل. وقد قال هوغو إم ميالون "في كل من الأدب الاقتصادي وعلم الاجتماع، هناك العديد من الروايات التي تربط بين الأزمة الاقتصادية وطلاق الزوجين".

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