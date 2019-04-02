شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ 50.. 5 فيتامينات تقل بجسمك كل ما تكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يحتاج الجسم إلى المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن لتعويض ما يفتقدون إليه مع كبر السن، فى هذا التقرير نقدم أبرز 5 فيتامينات تقل فى الجسم مع التقدم فى السن، بحسب ما ذكر موقع "prevention".



الكالسيوم

الكالسيوم

عندما لا تحصل على الكالسيوم الذي تحتاجه من الطعام، فإن جسمك يستمد الكالسيوم الذى يحتاجه من عظامك، ومع تقدمك في العمر تفقد القليل من الكالسيوم كل عام، ولكن مع مرور الوقت تخسر كمية كبيرة من الكالسيوم وتضعف عظامك وتصاب بهشاشة العظام وتسوس الأسنان.

ويحتاج الرجال والنساء أقل من سن 50 عامًا إلى 1000 ملج من الكالسيوم يوميًا ، ولكن بعد سن 51 عامًا ، تحتاج النساء إلى ما لا يقل عن 1200 ملج يوميًا لتعويض فقدان كثافة العظام ومنع هشاشة العظام.

ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم منتجات الألبان والألبان، والأسماك الدهنية مثل: السردين.



فيتامين د

فيتامين د

والمصدر الرئيسى له آشعة الشمس، وهو فيتامين مهم لصحة العظام، وتكمن أهميته فى أنه إذا كانت لديك كمية كافية من الكالسيوم ولكن ليس لديك فيتامين" د "، فلن تتمكن من امتصاص الكالسيوم، كما أن فيتامين (د) أيضاً يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

ويحتاج الشخص السليم الذي يزيد عمره عن 50 عاماً إلى ما لا يقل عن 800 إلى 1000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا، ويوجد فيتامين د فى بعض الأطعمة مثل: الحليب والسلمون والبيض وعيش الغراب إلا أنه من الصعب الحصول على ما تحتاجه من النظام الغذائي وحده.

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فيتامين ب 12

فيتامين ب 12

وفقا لجامعة هارفارد ما يصل إلى 30 ٪ من البالغين فوق سن 50 يعانون من مشكلة في امتصاص فيتامين B12، لأنك كلما تقدمت في العمر، ينتج جسمك حمضًا أقل في المعدة ، كما يحرر حمض المعدة فيتامين B12 من مصادر الغذاء، ويحتاج البالغون الأصحاء إلى 2.4 ميكروجرام فقط من B12 يوميًا، ولكن إذا لم تحصل على ما يكفي ، فيمكنك أن تتسبب في مشاكل عصبية مثل التعب والارتباك الذهني ومن الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 الأسماك والدواجن والبيض.



الماغنسيوم

الماغنسيوم

يلعب المغنيسيوم دورًا في أكثر من 300 وظيفة جسدية، وإذا لم تحصل على ما يكفي من الماغنسيوم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام معدل ضربات القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم وعدد كبير من المشاكل الأخرى.

وتحتاج النساء إلى 320 ملج يوميًا والرجال بحاجة إلى 420 ملج ، ومن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الأفوكادو والبذور والبنجر والمكسرات.



الزنك

الزنك

من الفيتامينات الهامة التى يحتاجها جسمك خاصة مع التقدم فى السن، ويجب التأكد من أنك لا تتجاوز 40 ملج في اليوم، إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.

في المتوسط ، يحتاج الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى حوالي 10 ملج من الزنك يوميًا، ويوجد الزنك في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والفاصوليا والمحار.