شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: الجلوس لفترات طويلة أشد خطرا من التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن 70 ألف حالة وفاة كل عام ناجمة عن حياتنا المستقرة بشكل متزايد - وهذا أكثر من مرضى سرطان الرئة التى يسببها التدخين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار الباحثون إلى أن الكثير منا يقضون تسع ساعات في اليوم أو أكثر في الجلوس، وهذا ليس في العمل فقط - وفقًا لأرقام جديدة.

ويقضي أكثر من ثلث الأشخاص وقتًا أطول في الجلوس في عطلة نهاية الأسبوع أكثر من وقتهم في العمل في مكاتبهم، سواء كان جالسا أمام التلفزيون أو تصفح الإنترنت على جهاز كمبيوتر.

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وتشير دراسة نشرت اليوم إلى أن الفترات الطويلة التي يتم قضاؤها في الجلوس ساهمت فى 70 ألف حالة وفاة في عام 2016 في المملكة المتحدة البريطانية فقط، وللمرة الأولى تضع رقما للتكاليف الصحية الناتجة عن ذلك وهو 700 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وقال الباحثون من جامعة كوينز بلفاست وجامعة أولستر في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، إنه ينبغي اتخاذ تدابير للحد من السلوك المستقر بهدف تحسين صحة السكان وتخفيف العبء المالي على الخدمة الصحية.

الخطر ليس ببساطة أن قضاء فترات طويلة من الوقت في عدم فعل أي شيء يعني أنك أكثر عرضة للسمنة، لكنه يزيد في حد ذاته من خطر الإصابة بأمراض كثيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأشكال معينة من السرطان مثل سرطان الرئة والموت المبكر من جميع الأسباب.

كما أنه يؤثر على الدماغ ، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية والإدراك والذاكرة بالإضافة إلى زيادة خطر الخرف.