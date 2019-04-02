انت الان تتابع موضوع الفرق بين ايفوري كابس الاصلي والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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منتجات تفتيح البشرة هي من اكثر المنتجات مبيعا في العالم، ومن بينها ايفوري كابس وهو عبارة عن حبوب تعمل على تفتيح لون البشرة، وأيضا تعمل على منع أكسدة او سواد الجلد، وإزالة خلايا الجلد الميلانين، وتنظيم والحد من إنتاج الصبغة في الجسم .

ولكن يوجد في الاسواق أنواع من حبوب ايفوري كابس بعضها قد يكون غير أصلي، لذلك يجب التفريق بين المنتج الاصلي والتقليد من خلال هذا المقال.

طريقة التمييز بين ايفوري كابس الاصلي والمقلد

لاشك أن شراء مثل هذه المنتجات لابد وأن يكون من مصادر موثوق بها، حتى يمكن الحصول على افضل النتائج، ولكن يمكن التمييز بين ايفوري كابس الاصلية والتقليد من خلال علامة واحدة وهي توجد خلف العبوة وهي جملة made in usa ، وتجدر الاشارة إلى أن العبوة التقليد لا تحتوي على هذه الجملة .

كيفية استخدام ايفوري كابس

يعمل هذا المنتج بشكل رائع لكن تجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها.

حساب الجرعة الخاصة بك

لتحقيق تأثيرات تفتيح البشرة من الجلوتاثيون، يجب عليك حساب الجرعة اللازمة للمستويات العلاجية، تشير الموارد المتوفرة عبر الإنترنت إلى أنه يجب عليك تناول 20-40 ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا مقسمة في 2-3 جرعات، يوصي بأخذهم بعد الوجبة الغذائية، وعندما تصل إلى بشرة إلى نتائج مرغوب بها، يمكنك تقليص الجرعة لتصبح جرعة وقائية فقط والتي تبلغ نصف الجرعة العادية.

زيادة كمية فيتامين C الخاص بك

دون الخوض في شرح علمي طويل ، يساعد فيتامين C على امتصاص الجلوتاثيون بسهولة، تقول الموارد عبر الإنترنت أنه يجب عليك مطابقة أو مضاعفة تناول فيتامين C لكل ملجم من.

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لا تخرج دون واقي الشمس

العديد من الأشخاص الذين يشكون من هذا المنتج لا يتخذون أفضل التدابير لحماية أنفسهم من الأشعة فوق البنفسجية التي تحفز جسمك على إنتاج المزيد من الميلانين، لذلك أنا أقول لك الآن لا تعتقد أنك سوف تبقى بعيداً عن الشمس إذا كنت جادًا بشأن النتائج فاستعمل واقي شمس مناسب

اختيار الصابون

سواء اخترت صابون التفتيح أو كمجرد مقشر، إنها ببساطة وسيلة إضافية لتركيز الميلانين لديك، أو تجديد بشرتك.

لا تستعجلين على النتائج

بشرتك تتجدد في حوالي 14-30 يوماً؛ لذلك لا تتوقع رؤية النتائج لمدة شهر على الأقل.

فوائد ايفوري كابس المتعددة

يعد ايفوري كابس من أفضل أنواع الكريمات الأمريكية الصنع لأنه يعمل على توحيد لون البشرة وتقليل الميلانين الذي يعطي للبشرة لون داكن نتيجة تعرض البشرة للحرارة أو أشعة الشمس الفوق بنفسيجية.

يحتوي منتج ايفوري كابس على مادة الجلوتاثيون التي تعرف بأنها تعمل على تفتيح لون البشرة بشكل مبهر جداً وتحاول المحافظة على لون البشرة.

لم يكون دور منتج ايفوري كابس هو توحيد لون البشرة فقط لكن يساعد في صفاء البشرة ولمعانها وكذلك يعالج أصعب المشكلات التي تعاني منها البشرة، ولهذا نجد أن استخدام ايفوري كابس يساعد في حل العديد من المشكلات ويظهر بشرتك كأنها بشرة مولود صغير ناعمة وجميلة.

لم يكن دور ايفوري كابس هو العلاج لمشكلات البشرة ولونها ولكن يمكن لصاحبة البشرة الفاتحة على تناول ايفوري كابس بشكل وقائي حتى تظل بشرتها نقية و صافية عند تعرضها لأي مسبب مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الاستمرار في الشمس ساعات طويلة وبدون أي تأثير من البشرة.

يساعد منتج ايفوري كابس من تجديد كل خلايا البشرة للتخلص من الميلانين الزائد والذي بدورها تعمل على تفتيح لون البشرة سريعاً ولكن لا تستعجل النتائج لأن كل بشرة تختلف عن البشرة الأخرى في درجة اللون وكمية الميلانين.