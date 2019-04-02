شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..كم عدد الخلايا التي يغيرها الجلد يومياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلد من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان، التى تتغير باستمرار وتجدد نفسها بشكل يومى، ولكن هل تعرف ما هى عدد الخلايا التى يغيرها جلدك يومياً وماذا يحدث لخلايا الجلد الميتة؟ ..كل هذه التساؤلات نجيب عليها من خلال هذا التقرير ضمن سلسلة "اعرف جسمك".

ذكر موقع "How stuff works" أن البشرة تتكون من عدة طبقات، وتسمى الطبقة الخارجية للجلد التى يمكنك رؤيتها بالعين "الأدمة"، وتتكون الأدمة من خلايا مصنوعة من الكيراتين، وهي مادة صلبة تشكل أيضاً شعرك وأظافرك، وتسمى الخلايا الفردية الخلايا الكيراتينية.

وتنمو الخلايا الكيراتينية الجديدة عند أدنى مستوى للبشرة، والذي يرتبط بالطبقة التالية، وهى طبقة "أدمة باطن الجلد"، وخلايا الجلد الجديدة تدفع تدريجياً إلى الطبقة العليا، وعندما تصل إلى القمة ، فإنها تموت وتتأثر بالبيئة وأنشطتك اليومية.

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وتسمى الطبقة العليا "الميتة" من الجلد "الطبقة المتقرنة"، وفى النهاية تنفصل الخلايا الميتة عن البشرة وتسقط، مما يتيح مجالًا للخلايا الأحدث التي تنمو من أسفل، يستغرق الأمر نحو شهر تقريبًا حتى تتمكن الخلايا الجديدة من الوصول إلى الطبقة العليا ، مما يعني أن البشرة التي لديك الآن ستتغير بعد شهر من اليوم ستكون جديدة تماماً.



خلايا الجلد

عدد خلايا الجلد التى تموت يومياَ

ويقدر العلماء أن جسم الإنسان يتكون من حوالي 10 تريليونات خلية، وتشكل بشرتك حوالي 16 % من وزن جسمك، مما يعني أن لديك حوالي 1.6 تريليون خلية جلدية، بالطبع ، يمكن أن يختلف هذا التقدير بشكل كبير وفقًا لحجم الشخص.

وتموت ما بين 30 و 40 ألف خلية كل ساعة، وعلى مدار 24 ساعة يموت ما يقرب من مليون خلية جلدية.

أين تذهب خلايا الجلد الميتة؟

إن الغبار الذي يتجمع على طاولتك، والتلفزيون، والنوافذ، وإطارات الصور التي يصعب تنظيفها، مصنوع في الغالب من خلايا الجلد الميتة، في عام واحد هناك أكثر من 3.6 كجم من الجلد الميت، ويمتلئ منزلك أيضًا بمليارات من أشكال الكائنات المجهرية تسمى "عث الغبار" الذي يأكل جلدك الميت القديم.