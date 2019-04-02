شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: شرب الكحوليات يوقف نمو مناطق المخ التى تتحكم فى الذاكرة والتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن شرب الكحوليات يوقف نمو أدمغة المراهقين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت التجارب التي أجريت على قرود أن التعرض الشديد للكحول قلل من تطور المادة الرمادية والبيضاء فى المخ، وهما المسئولان عن الذاكرة والتعلم.

ويعتقد العلماء أن الشيء نفسه ينطبق على البشر، ويمكن أن يؤثر على قدرتهم على التعلم، حيث إن كل جرام من الكحول المستهلك لكل كيلوجرام من وزن الجسم يقلل نمو الخلايا العصبية للحيوانات بمقدار 0.25 ملليلتر في السنة.

وقالت الدكتورة "تاتيانا شنيتكو" ، من مركز الأبحاث الرئيسية في جامعة أوريجون للصحة والعلوم ، إن تعاطي الكحول يشكل خطورة خاصة في مرحلة المراهقة.

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وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة eNeuro أن شرب الخمر بكثرة على "أعتاب البلوغ" أدى إلى تباطؤ نمو المخ لدى القرود من الذكور والإناث.

جدير بالذكر أن دراسة أمريكية أخرى وجدت أن الكحول أدى إلى تغيير أدمغة المراهقين مع تشوهات هيكلية ووظيفية في الحصين - وهي منطقة من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم.