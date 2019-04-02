انت الان تتابع موضوع تنبيهات و ارشادات دواء ” Tegretol ” تجريتول والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تجريتول شراب لعلاج نوبات الصرع خاص بالأطفال ، كما أنه يساعد على تثبيت المزاج ويمكن استخدامه كجزء من برنامج علاجي لعلاج نوبة الصرع أو بمفرده ، ويعمل تجريتول على تسكين آلام الأعصاب ويمنع تكون الإشارات العصبية الخاصة بالألم ، كما يمكن استعماله في علاج الاضطراب ثنائي القطب .

دواء تجريتول

دواء تجريتول لا يشفي من مرض الصرع بالكامل و لكنه يقلل من احتمالات الإصابة به وحدتها ويتحكم في نوباته ، الإصابة بها ولا يجب التوقف عن تناول الدواء بسبب عدم الشعور بفارق أو بمجرد الشعور بالتحسن حتى لا يصاب المريض بانتكاسة مرضية .

المادة الفعالة في دواء تجريتول

المادة الفعالة في الدواء هي مادة كربمزبين وتم تصنيفها من المواد المضادة للاختلاج والتي تتبع المشاكل العصبية .

دواعي استخدام دواء تجريتول

يستخدم دواء تجريتول في الحالات الآتية :

النوبات المركبة والنوبات البسيطة .

النوبات الشاملة التي يشكو فيها الشخص من توتر رمعي .

شكل مركب من النوبات السابق ذكرها.

لا يستعمل الدواء في معالجة الغيبات ولا النوبات الرمعية العضلية.

يمكن استخدام الدواء كعلاج تكميلي للمصابين باضطراب ثنائي القطب و في معالجة الهلاوس الشديدة.

لتخفيف أعراض متلازمة ترك الكحوليات.

لعلاج وجع العصب اللساني البلعومي الوراثي.

لعلاج أوجاع العصب ثلاثي التوائم الذي يحدث بشكل ذاتي والذي ينتج عن الإصابة بتصلب نمطي أو تصلب غير نمطي.

التوقف عن تناول دواء تجريتول

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول دواء تجريتول إلى الإصابة بنوبات حادة ، ولذلك يجب عدم ترك الدواء فجأة بدون الرجوع إلى الطبيب. في الغالب يقوم الطبيب بإعطاء المريض دواء آخر لعلاج الصرع مثل دواء ديازيبام الذي يتم أخذه عبر المستقيم أو عبر الحقن ، أو دواء فينيتوين الذي يتم حقنه في الوريد .

موانع استعمال تجريتول شراب

لا يجب استخدام الشراب في الحالات الآتية

حالات الاصابة بالحساسية من مادة الكاربمزابين أو أي مكون من مكونات الدواء الأخرى.

حالات الاصابة بحساسية مز أدوية علاج الاكتئاب ، ذات التركيب ثلاثي الحلقات مثل مادة الاميتريبتيلين ومادة الاميبرامين.

المرضى الذين يعانون من نقص وظائف نخاع العظام مثل الأنيميا والمشكلات المناعية وحالات الاصابة بالكدمات او النزيف الداخلي

يمنع تناول الدواء إلى جانب الأدوية المثبطة لأكسيداز أحادي الأمين وحتى أسبوعين بعد تناول هذه الأدوية.

تجريتول للاكتئاب

يعتبر دواء تجريتول من أفضل أدوية علاج الصرع خصوصا عند الأطفال الصغار وقد اكتشف العلماء أن الدواء يعمل على تحسين الحالة المزاجية علاج الاكتئاب ولكن من المهم الرجوع إلى الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة لمعالجة الاكتئاب وغالبا تكون 40 مل جرام ويجب الالتزام بالجرعة اليومية وعدم تغيير الدواء بدون الرجوع إلى الطبيب والمتابعة مع الطبيب قبل التوقف عن تناول الدواء .

الشكل الدوائي لتجريتول

يتوفر الدواء على هيئة شراب بتركيز 100 مل جرام لكل 5 مل. أي بتركيز 2% في كل ملعقة كبيرة من الدواء.

معلق أبيض اللون ذو قوام لزج بطعم الكراميل ويحتوي على 875 مل جرام لكل 5 مل لتر سوربيتول والذي يتحول مع الوقت إلى جلوكوز ويمكن للمصابين بمرض السكر بنوعيه تعاطيه تحت إشراف الطبيب

لبوس بتركيز 250 مل جرام.

أقراص للمضغ تحتوي على 100 مل جرام من الدواء.

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أقراص للبلع بتركيز 100 مل جرام وتركيز 200 مل جرام وتركيز 400 مل جرام.

اضرار دواء Tegretol

هناك بعض الأعراض الجانبية التي قد تحدث نتيجة تعاطي الدواء ولكنها لا تنطبق على جميع الأشخاص منها التالي :

الشعور بعدم القدرة على حفظ التوازن و بدوار.

الشعور بالرغبة في النوم.

جفاف الفم.

الرغبة في القيء.

أما عند الشعور بأي من الأعراض التالية يجب التوجه على الفور الى الطبيب

عدم القدرة على التنفس.

رعشة.

التهابات في الحلق.

ارتفاع درجة حرارة الجسم مع وجود تقرحات في الفم واللثة والتهابات في العين

الإصابة باليرقان.

سلس البول.

انتفاخ اليد والقدم.

الإحساس بوخز أو خدر في الأطراف السفلية من الجسم.

الإصابة بكدمات أو نزيف.

عدم القدرة على التركيز، وزيادة سرعة نبض القلب عن الطبيعي .

الإصابة بهلاوس سمعية أو بصرية.

الإصابة بطفح جلدي أحمر أو مزرق على البشرة.

لا يعتبر دواء تجريتول من الأدوية المخدرة.

تأثير دواء تجريتول في القيادة او العمل على الآلات

لا يفضل تناول الدواء مع القيادة أو العمل على الآلات لأنه قد يؤدي إلى الشعور بالدوار أو الرغبة في النوم وهو ما يعيق رد فعل الشخص السريع خاصة مع بدء الاستخدام في الأسبوع الأول أو بعد زيادة الجرعة اليومية لذلك يجب الحذر أثناء القيادة أو العمل على آلات حادة.

تجريتول أثناء الحمل

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم يتعاطين دواء تجريتول أصيبوا بأعراض انسحاب مثل عدم الرغبة في تناول الطعام أو الإسهال وكثرة التقيؤ.كما أثبتت الأبحاث أنه إذا تم استخدام الدواء للمرأة الحامل فانه يوجد خطر على سلامة الجنين ، لكن قد يرى الطبيب أن الفوائد التي ستعود على الأم أكثر من المخاطر التي قد تصيب ، وبالنسبة للمصابات بالصرع عليهن التفكير جيداً قبل التخطيط للانجاب لأن تدهور المرض سوف يؤثر سلبيا على تطور الجنين.

تجريتول والرضاعة

يجب مراجعة الطبيب قبل تناول الدواء ، وفي حالة ملاحظة عدم زيادة وزن الطفل ونموه أو أنه ينام وقت طويل أو مصاب بحساسية وطفح جلدي .

يتم إفراز المادة الفعالة الكاربامازبين في حليب الثدي بنسبة حوالي 25% إلى 60% من تركيز البلازما وبشكل عام ففوائد الرضاعة أكثر بكثير من الخطر الذي قد يتعرض له الطفل.