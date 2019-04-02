انت الان تتابع موضوع معلومات عن ” حزام التخسيس ” .. حزام روز ستار والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حزام التخسيس الذي يسمى ” حزام روز ستار ” على الرغم من انه واحدا من ضمن الاف ادوات التخسيس المنتشرة في مختلف الاسواق الا ان الطلب كثر على هذا المنتج بشكل كبير في الفترة السابقة وانتشرت الاعلانات عنه في مختلف محطات التلفاز و ذلك لانه يؤدي الى نتائج ايجابية في التخسيس ، موضعنا الحالي سيتضمن معلومات و مواصفات هذا الحزام بالاضافة الى تجارب بعض الاشخاص مع احزمة التخسيس .

ما هو حزام روز ستار

هو حزام ياباني المنشأ وصل مؤخرا الى اسواقنا العربية عبر شركة مولين شوبينج يعمل عن طريق الحركة و الاهتزازات المستمرة و التي ينتج عنها حرق للدهون مما يعني فقد سريع للوزن في منطقة البطن و كذلك بناء العضلات دون القيام بأي مجهود يذكر .

يصلح هذا الحزام ليتم تركيبه على البطن او الخصر او المؤخرة او الارداف او الذراعين و هذا يعني انه صالح لجميع مناطق الجسم التي يمكن ان تتكون بها الدهون بشكل كبير .

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مواصفات و مميزات حزام روز ستار

– تعمل الاهتزازات بشكل 360 درجة مما يعني تحريك الدهون بشكل دائري مما يساعد على التخلص منها .

– استخدام هذا الجهاز لمدة 10 دقائق فقط يساوي ممارسة تمارين رياضية مثل الجري لمدة ساعة كاملة و كذلك يساوي ممارسة تمارين البطن لمدة نصف ساعة و يساوي ممارسة السباحة لمدة ساعتين و يساوي ممارسة تمرين الجري بالدراجة لمدة ثلاث ساعات .

– يحتوي الجهاز على سرعات مختلفة مما يساعد على اختيار السرعة المناسبة لك .

– يبلغ عدد اهتزازات الحزام 8000 اهتزاز في الدقيقة الواحدة و هذا يعني انه اسرع من مرحية الهليكوبتر .

– يمكنك استخدام هذا الحزام اثناء التحدث في الهاتف او اثناء الجلوس امام التلفاز او اثناء ماتبعة عملك على الحاسوب .

كيفية عمل حزام روز ستار

– قم بوضع الحزام على المنطقة التي تريد ان تجعلها تخسر الوزن من جسم و قم بلفه جيدا .

– يأتي معه ريموت كنترول صغير الحجم متصل به ، من خلاله يمكك ان تقوم بتحديد السرعة التي تريد ان تحصل عليها لهذا الجهاز حيث انه يحتوي على سرعتين ثم بعد ذلك اجعله يعمل للفترة الزمية التي تريدها .

– بعد الانتهاء من الجهاز يمكنك ان تقوم بايقافه من خلال الريموت كنترول ثم بعد ذلك قم بفك الحزام

في الوقت الحالي هذا المنتج متاح للشراء في جميع الاسواق العربية حيث الشركة المسئولة عن التسويق في العالم تمتلك وكلاء في جميع الدول العربية كما انه ايضا يمكن شرائه من اي من الاسواق العالمية اذا كنت خارج حدود الدول العربية و لكن الدعايا التي تأتي داخل الدول العربية توضح بأنه متوفر لجميع البلدان العربية .

تجربة استخدام احزمة التخسيس

بناء على تصريحات بعض الاطباء فان احزمة التخسيس بشكل عام سواء الحراري او الهزازي منها لا تقوم وحدها بازالة الدهون و لكن لابد من ممارسة الرياضة مع هذا الحزام و ايضا اتباع نظام رجيم بشكل يومي ، و هذا يعني ان حزام التخسيس يعتبر عامل اضافي للتخسيس و ليس العامل الرئيسي .

سعر حزام تخسيس روز ستار

لم يتم الكشف بشكل رسمي عن سعر هذا الحزام في الاسواق العربية و لكن هناك بعض التجار الذين يبيعون هذا الحزام على مواقع البيع عبر الانترنت بسعر 650 ريال تقريبا .

شراء حزام روز ستار

الرقم الذي اضافته شركة مولين شوبينج على التلفاز في الاعلانات الخاص بهذا الحزام للمكلمة العربية السعودية هو : 0112904765 .