الصحة العالمية تدعم موزمبيق بـ900 ألف جرعة لقاح لمواجهة الكوليرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول 900 ألف جرعة لقاح للتطعيم ضد الكوليرا إلى منطقة بيرا في موزمبيق، ووصول فرق خبراء متخصصة في السيطرة على المرض لتجنب ارتفاع كبير في حالات الإصابة وتحوله إلى وباء واسع الانتشار.

وفِي إطار الاستجابة بعد إعصار "ايداي"، أرسلت المنظمة إلى موزمبيق الأدوية اللازمة، ومعدات التشخيص والمحاليل، لدعم مراكز العلاج من الكوليرا، ووفرت 500 سرير في 7 مراكز علاج في المناطق المتضررة في بيرا.



ويعمل برنامج الغذاء العالمي للوصول خلال الأسبوع الجاري بالمساعدات الغذائية إلى مليونين و100 ألف متضرر من إعصار "إيداي"، بعد انحسار مياه الفيضانات بالمناطق الريفية الأكثر تضرراً، وهي: سوفالا ومانيكا وزامبيرا وتيتي.

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وسُلم الغذاء حتى الآن لنحو 350 ألف متضرر، ورغم تحسن حالة الطرق إلا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة تسليم المساعدات عبر الجو والبحر.

ويهدف البرنامج للوصول إلى 1،8 مليون شخص بحاجة عاجلة للغذاء، بعد أن فقدوا منازلهم وأراضيهم وأقاربهم وكل ممتلكاتهم.

وقال المتحدث آرفيه فيرهوسل إن الكشف الطبي على الأطفال الذين وصلوا للمخيمات كشف أن 28%‏ منهم مصابون بسوء التغذية الحاد.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدات غير الغذائية للمتضررين من الإعصار والفيضانات، بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ حيث وفرت المأوى والأغطية والمعدات لنحو 37 ألف شخص، وقامت بأعمال لتمهيد الطرق ورفع مخلفات الإعصار، كما أقامت المخيمات في بيرا وتشرف على إدارتها.