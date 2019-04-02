شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ علي صحتها.. 6 فحوصات هامة في حياة النساء أعرفيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفحوصات الهامة للحفاظ علي صحة المراة، وقد تجعلها بعضهن، ولذا يقدم موقع "everydayhealth"، أهم الفحوصات الهامة للحفاظ علي صحتها للحد من الأمراض، ومنها:

1- فحص سرطان الثدي..

ينصح في حالة وجود تاريخ وراثي للإصابة بسرطان الثدي، يجب إجراء بعض الاشاعات للإطمئنان علي صحتها من هذا المرض، كإجراء الميموجرام هذه الاشاعة التي تستطيع ان تكشف إذا كانت هذه المرأة مصابة بهذا المرض أم لا.

2- فحص هشاشة العظام..

عند إقراب إنتقطاع الدورة الشهرية تتعرض الكثير من النساء لمشكلة كبيرة وهي الاصابة بهشاشة العظام، ولذا يجب إجراء الاشاعة المقطعية التي توضح حقيقة هذا الامر، مع بعض التحاليل التي توضح هذا الأمر أيضا.

3- فحص السكر..

ينصح بإجراء تحاليل السكر الصائم والفاطر والتراكمي، فهذه التحاليل توضح قابلية الجسم للإصابة بهذا المرض، ويجب توخي الحذر منه وتجنب مضاعفاته.

Advertisements

4-مراقبة ضغط الدم..

علي المرأة بعد سن الـ 40 مراقبة نسبة ضغط الدم، وذلك للتعرف إذا كانت لديها قابلية للإصابة به أم لا، وخاصة إذا كانت تعاني من السمنة، فعند متابعته يحد ذلك من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

5-فحص الجلد..

إذا ظهر علي جلد أي نوع من التغيرات كالشامات أو أي علامات غريبة عليك الذهاب للطبيب للتعرف علي حقيقة الأمر، فقد يكون علامة للإصابة بسرطان الجلد، ويجب علاجها باسرع وقت.

6- فحص الأسنان..

تحتاج جميع النساء البالغات إلى فحوصات الأسنان مرتين سنويًا، من خلال فحوصات الأسنان المنتظمة والتي تتضمن تنظيف وفحص الأسنان ، إلى جانب الأشعة السينية ، يمكنك اكتشاف علامات التسوس المبكرة وأي مشاكل أخرى.