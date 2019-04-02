ماهو Ivory Caps ” ايفوري كابس “

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ايفوري كابس Ivory Caps هو احد اشهر منتجات تفتيح البشرة و علاجها ، يمكنك القيام باقتناء حبوب او كريم افيوري كابس اما من الصيداليات او الطلب اون لاين من خلال الوكيل المتوفر في دولتك و سيصل المنتج الى باب منزلك ، يمكنك الاعتماد على هذا المنتج في الحصول على بشرة مشرقة و اكثر جمالا ، و خلال موضعنا الحالي دعونا نتحدث بشكل اكبر عن هذا المنتج .

كريم ايفوري كابس

في السوق الخليجي ينتشر من كريم ايفوري كابس نوعين فقط احدهما مخصص لتفتيح البشرة و الذي يأتي باسم ” ايفوري كابس حبوب التبيض ” اما النوع الثاني فهو مخصص لاشراقة البشرة بالفيتامينات و الذي يأتي باسم ” ايفوري كابس فيتامين سي ” ، و يعتبر النوع الاول هو الاغلى ثمنا و الاكثر طلبا .

ايفوري كابس حبوب التبييض

عبوة ايفوري كابس حبوب التبيض تحتوي في داخلها على 60 حبة مستورة بالكامل من الولايات المتحدة الامريكية حيث ينتشر هذا المنتج في امريكا و في عدد من الاسواق الاسيوية ، و تهدف هذه الحبوب الى زيادة نضارة البشرة و تفتيحها بشكل كبير و ذلك في خلال سبعة ايام فقط .

يمكن استخدام هذه الحبوب اما للوجه او لباقي اجزاء الجسم حيث يعمل على التفتيح و كذلك ازالة المناطق الداكنة و التصبغات بشكل امن و دون ان يترك اثار جانبية ، كما انه يؤثر على مادة الميلانين و يمنع اكسدتها خاصة و انه في حالة اكسدة هذه المادة فان الجلد يتعرض للاسمرار عند تعرضه للشمس كما انه يعمل على تنظيم افراز مادة الميلانين للتقليل من الاسمرار على البشرة .

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يمكنك طلب هذا المنتج من خلال موقع المبيعات المخصص له في دولة الامارات بالاضافة الى امكانية التوصيل في المملكة ، ويبلغ سعر المنتج 250 درهم اماراتي اما رابط الشراء فهو التالي : https://store.dermazone.net/ar/ivory-caps-pills/

ايفوري كابس فيتامين سي

اما هذه الكابسولات فانها تعتبر اضافية حيث يمكن استخدامها بالاضافة الى حبوب ايفوري للتبيض السابقة فهي عبارة عن مكملات غذائية تساعد في تفتيح البشرة و اشراقها ، ايضا تأتي العبوة لتحتوي على 60 حبة .

تحتوي هذه العبوة على كبسولات بها فيتامين سي و عدد من العناصر المضادة للاكسدة ” التوت ، الليمون ، حمض الماليك ، فيتامين ب 3 ” و ايضا يحتوي على مستخلص العنب و الذي اجريت عليه بعض الاختبارات التي اكدت فائدته تفتيح البشرة ، تساعد ايضا في امتصاص المواد الغذائية التي تؤدي الى تفتيح البشرة .

يمكنك طلب هذا المنتج من خلال الموقع المخصص للبيع داخل الامارات كما انه يقوم بالتوصيل الى المملكة كذلك ، هذا المنتج سعره يبلغ 169 درهم اماراتي ، اما عن الشراء فهو من الرابط التالي : https://store.dermazone.net/ar/skin-whitening-products-in-saudi-arabia-uae/ivory-caps-vitamin-c/vitamin-c-brightening-plus/

تجربة شراء و استخدام ايفوري كابس

بناء على تربة احدى المستخدمات فقد اوضحت ان كريم و حبوب ايفوري كابس تؤدي وظيفة جيدة بشكل علاجي للبشرة و ليس فقط تفتيحها ، و هذا يعني انك اذا كنتي تعانين من وجود هالات سوداء اسفل العينين او كلف الحمل او بقع في مناطق بالجسم فيمكنك استخدام ايفوري كابس لتحصلي على نتائجج فعالة .

و هذا يعني ان الكريم لا يقدم مفعول فوري لتفتيح البشرة و انما يقوم بعلاج المناطق الداكنة في الجسم لكي تعود الى لونها الطبيعي ، اما اذا كنت تسعين للحصول على تفتيح فوري فيمكنك الاعتماد على احد انواع كريمات التفتيح الاخرى و ذلك مثل كريمات الاساس او الباودر المخصص لذلك .