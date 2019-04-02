انت الان تتابع موضوع معلومات عن المقشر الفلبيني الاخضر والاصفر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المقشر الفلبيني له شعبية واسعة بين جميع الفتيات والبنات لما كانت نتائجه ساحرة جداً وقام بالعديد من الأمور التي تحتاجها السيدات لتظهر بشرتها كبشرة طفل صغير في النعومة واللون الأبيض، وجد أن المقشر الفلبيني قد حقق المعادلة الصعبة التي تبحث عنها السيدات وهو سعر رخيض مع فاعلية مؤكدة خلال أيام قليلة.

معلومات هامة عن المنتج الفلبيني

المقشر الفلبيني يتوفر بلونين هما الأخضر والأصفر.

المقشر الفلبيني يستخدم لتفتيح ونعومة جميع انواع البشرة.

يمكن استخدام المقشر الفلبيني على جميع المناطق الموجودة بالجسم كالوجه والمناطق الحساسة الأكواع والركبتين.

يمكن أن يتوافر سعر المقشر الفلبيني في جميع الدول العربية ولكن يجب التأكد من أنه المقشر الأصلي ذو العلامة التجارية.

المقشر الفلبيني عبارة عن زيت قوامه إلى حد ما سميك يساعد في تفتيح البشرة سريعاً.

يتم تقشير البشرة من خلال أسبوع إلى أسبوعين حسب نوع البشرة او درجة اللون الداكن.

لا يحتاج المقشر الفلبيني إلى معدات لاستخدامه أو كرمات مخصصة توضع معه، كما يتم استخدامه داخل المنزل وبدون أي مساعدة طبية.

يجب الحذر من الخروج في الشمس أثناء استخدام المقشر الفلبيني لأن البشرة تكون أكثر حساسية عن أي وقت آخر ولو لزم الأمر يجب أن نقوم باستخدام واقي شمس مناسب

مميزات المقشر الفلبيني

المقشر الفلبيني يساعد على توحيد لون البشرة بكامل الجسم وفي وقت قصير.

يعمل المنتج على إزالة الخلايا الميتة بعد أول 3-4 أيام فقط.

يعمل المقشر على تنعيم البشرة من الندب وآثار حب الشباب لتظهر أكثر نعومة كبشرة الطفل المولود.

يمكن استخدام المقشر الفلبيني دون الخوف من أضراره لأنه لا يحتوي على أي من الآثار الجانبية.

يعالج الآثار الضارة التي سببتها الأشعة الفوق بنفسجية الآتية من الشمس.

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طريقة استخدام المقشر الفلبيني

يجب أن نتبع الطريقة الصحيحة في استخدام المقشر الفلبيني إذا كنا نحتاج بالفعل إلى الفاعلية المتميز للمقشر الفلبيني.

يجب أن نهتم بغسل المنطقة المراد تقشيرها جيداً لإزالة أي اتساخات عالقة بها.

يجب استخدام المقشر الفلبيني عن طريق توزيعه على البشرة ويترج حتى يجب تماماً.

نقوم بفرك البشرة كلها بأطراف الأصابع وسوف نجد الجلد الميت يخرج معنا بمنتهى السهولة.

يجب استخدام صابون طبي لغسل البشرة بعد المقشر لمنع تحسس أو تهيج البشرة.

ملاحظة التقشير خلال أسبوع من الاستخدام.

يجب استخدام المنتج ثلاث مرات لثلاث أيام ثم نترك البشرة ترتاح ثلاث أيام ونعاود الاستخدام مرة اخرى.

نصائح عند استخدام المقشر الفلبيني

يفضل استخدام المقشر مساءً أفضل من النهار ليكون فاعليته أكبر، لأن في النهار قد تتعرض البشرة لضوء الشمس مما يسبب ضرر أكبر.

يجب أن يتم استخدام واقي شمس حتى لا يحدث أي اضرار على البشرة التي تتعرض للشمس مع استخدام المقشر.

يمكن أن يحدث حكة بسيطة ناتجة عن تقشير الجلد فلا داعي للقلق.

يجب ألا نستعجل النتائج ونووقف استخدام المنتج لعدم ظهور نتيجة فعالة بل كلما زادت مدة الاستخدام زاد فاعلية المنتج أكثر.

يفضل استخدام المنتج ثلاث مرات يومياً.

لا يفضل زيادة الجرعة المطلوبة من المقشر لاعطاء نتائج أفضل فقد يضر هذا الأمر بالبشرة ويسبب مضاعفات أكبر.

يجب إزالة المنتج الفلبيني بعيداً عن أيدي الأطفال لأنهم قد يستخدموه بشكل غير مناسب لهم.

لا يفضل استخدام المنتج لبعض الأفراد مثل الحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن 12 عام لأنه قد يسبب نتيجة غير مرضية.

يجب البعد كل البعد عن استخدام المقشر الفلبيني عند إصابة الجلد ببعض الأمراض مثل الصدفية والبهاق والإكزيما.