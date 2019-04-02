اضرار مطري اللحم

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في مجتمع اليوم زاد استهلاك اللحوم بشكل كبير، في الواقع يستهلك السكان المزيد والمزيد من الأطعمة البروتينية ويقللون من استهلاك النشويات مثل المعكرونة والأرز وهو شيء غير مثالي على الإطلاق.

فوائد اللحوم الحمراء

على المستوى اغذائي، اللحوم الحمراء هي غذاء أساسي من البروتين، غني بالمعادن مثل الحديد والزنك والفيتامينات مثل B12.

بالنسبة للرياضيين ، يعد اللحم الأحمر ضروريًا لسببين: بسبب محتواه من الحديد والمعادن الضرورية لتجنب التعب ومحتواه من البروتين ، لأن اللحوم تحتوي على جميع أنواع الأحماض الأمينية التي تسهل استعادة العضلات بعد ممارسة أي رياضة حيث لا تمتلك كل الأطعمة تلك الأحماض ولا يمكن للجسم تصنيعا أيضاً.

أضرار اللحوم الحمراء

الجزء السلبي من اللحوم الحمراء هو محتواه من البيورين (يمكن أن يؤدي إلى النقرس وحصى الكلى والمسالك البولية).

كما أنه تحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة، وهي ضارة لصحتك وتسبب العديد من الأمراض، ولكن في حالة الرياضيين وبفضل التمرينات الرياضية فإنهم يحرقون هذه الدهون بحيث لا تكون ضارة.

هناك مشكلة أخرى تتمثل في اللحوم الحمراء وهي المواد السامة التي تساهم في الكائن الحي لدينا قادمة من الماشية التي يتم علاجها بالمضادات الحيوية، والهرمونات الخاصة بالتسمين، والمعادن الثقيلة من الأعلاف، وما إلى ذلك والتي يتم توفيرها للحيوانات خلال حياتهم.

ما هو مطري اللحم

هي أداة مصنوعة للتعامل مع اللحوم وتسمى مطرقة اللحم أو مدقة اللحوم هي أداة تعمل يدويًا تُستخدم لترطيب ألواح اللحوم استعدادًا للطهي.

على الرغم من أنه يمكن تصنيع مطري اللحم من أي شيء تقريبًا سواء خشب أو معدن إلا أن هناك ثلاثة أنواع يتم تصنيعها خصيصًا لتجهيز اللحوم:

النموذج الأول: الأكثر شيوعًا و هو أداة تشبه المطرقة أو مطرقة مصنوعة من المعدن أو الخشب مع مقبض قصير ورؤوس مزدوجة، يكون وجه الأداة عادةً مسطحًا بينما يكون للوجه الآخر صفوف من بروز على شكل هرم.

النموذج الثاني: هراسة البطاطس ذات مقبض قصير ووجه معدني كبير إما أن يكون ناعمًا أو مزخرفًا بنفس البروزات على شكل هرم كما هو موجود في النموذج الأول.

النموذج الثالث هو مدق خشبي يحتوي على بروزات تشبه المسامير المصممة لثقب اللحم وتقطيعه إلى ألياف العضلات.

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هناك العديد من الأنواع الأخرى التي يمكن أن تقوم بتطرية اللحم.

يتم تطرية اللحم بواسطة الحرارة العالية عن طريق تعريض اللحوم إلى درجة حرارة 60 درجة مئوية فهي تعمل على انكماش الكولاجين الموجود في اللحم مما يجعل اللحم تخرج العصارة الخاصة بها.

قد يتم تطريق اللحم بالتوابل والليمون والخل وتعتبر من أفضل وأسهل الطرق التي تساعد على تطرية اللحوم الكبيرة.

طريقة تطرية اللحوم بالإنزيمات وهي طريقة متميزة ونعمد في هذه الطريقة على استخدام الفواكة كمصدر الإنزيمات التي تعمل على تطرية اللحوم.

طريقة استخدام مطري اللحم

يستخدم مطري اللحم في تحويل أي قطعة لحم سواء سعرها باهظ أم لا إلى أجمل وألذ قطعة لحم يمكن أن تتناولها

يتم وضع قطعة اللحم على سطح متساوي ويفضل أن يكون خشبي.

يتم استخدام المدق على جميع اجزاء اللحم حتى يتم تحويل قطعة اللحم السميكة إلى قطعة لها سمك صغير.

يفضل الاستمرار في تقليب قطعة اللحم من جهة لأخرىعند الاستمرار على الطرق عليها.

ويفضل تتبيل اللحم بعدة من التوابل والخل والليمون وتركها لمدة ساعة.

ثم يتم طهيها لتكون ألذ وأطعم استيك يمكن تناوله.

أضرار مطري اللحم

تعد أضرار تطرية اللحوم من أخطر الأضرار لأن تطرية اللحوم بطريقة المطرقة قد تسبب تكسير في ألياف اللحوم.

يمكن أن تسبب تطرية اللحوم فقدان القيمة الغذائية للحوم وكذلك فقدان العصارة المميزة باللحم والتي تحمل قيم غذائية عالية.

يمكن أن تسبب مطرقة اللحوم تفتيت للحوم جميعها وبالتالي قد لا يمكن الاستفادة منها بعد ذلك.