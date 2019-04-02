شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما تريد معرفته عن المغص عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغص من الحالات الشائعة التى يتعرض لها الأطفال فقد يستطيع أن يعبر الطفل عن المغص، ولكن الاطفال الرضع لا تعبر عن المغص والأم إلا بالبكاء وبالتالى لا بد أن تهتم الامهات بالأعراض التى قد تظهر على طفلهم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن المغص عند الاطفال وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

المغص عند الاطفال

س: ما هى أسباب المغص عند الاطفال؟

ج:

1:قد يكون المغص بسبب تناول بعض الأطعمة الملوثة والتى تسبب التسمم والمغص.

2:قد يكون المغص عند الاطفال الرضع بسبب عدم نضج الجهاز الهضمى، وعدم قدرته على هضم الطعام.

3:التهابات المعدة واحدة من أسباب المغص عند الاطفال .

4:الاصابة بجرثومة المعدة واو الديدان المعوية ، من ابرز اسباب الاصابة بالمغص.

5: التهابات فى المسالك البولية.

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المغص

س: ما هى أعراض المغص عند الأطفال؟

ج:

1: البكاء الشديد والمستمر.

2:شحوب الوجه والتعب والإرهاق.

3:نوم غير منتظم ومتقطع دائما.

س: ما هو علاج المغص عند الاطفال؟

ج: من الممكن علاج المغص عند الأطفال عن طريق الاعشاب الطبيعية.

1: البابونج، من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من الشعور بالمغص.

2:النعناع، من اكثر السوائل الطبيعية التى تعمل على علاج المغص عند الاطفال.

3: الينسون، يعزز صحة الجهاز الهضى ويحد من المغص.