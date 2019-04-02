شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تزيد فرص إصابتك بالتهاب الأعصاب.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم في اليدين والقدمين شديد بعض الشيء، يصاحبه في بعض الأحيان تورم في الجسم، هذه هي أعراض تشير إلى وجود مشكلة في أعصاب الجسم والتهاب بها، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأسباب والعوامل التي تزيد فرص الاصابة بالتهاب الاعصاب، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.



التهب الاعصاب

أكد التقرير المنشور أن للتقدم في العمر دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالتهاب اعصاب الجسم، حيث إن أكثر الأشخاص المصابين به هم بعد سن الأربعين، ويرجع لمرونة العظام التي تقل بشكل كبير عند التقدم في العمر، ولذا يجب علي الشخص تناول بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص تقليل فرص الإصابة به.

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وأضاف التقرير، أن للوراثة دور كبير في زيادة نسبة الإصابة بمرض التهاب الأعصاب، ولذا يجب توخي الحذر لدي الكثيرون من لهم تاريخ وراثي لهذا المرض، تجنبا لحدوث أي مضاعفات، كالإصابة به في سن صغير.



التهاب الاعصاب

أشار التقرير، إلي أن النساء هن الأكثر عرضة عن الرجال بمرض التهاب الاعصاب، وخاصة بعد انقطاع الطمث، فيصبحون أكثر عرضة للإصابة به، ولذا عليهن تناول الحبوب الهرمونية المعوضة.