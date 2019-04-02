شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك برقصه التانجو..هتنسيك قوامك وتقوى عضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرقص غذاء الروح"..هذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات الطبية الحديثة، حيث أن أنواع عدة من الرقصات تستخدم في علاج العديد من الأمراض، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد رقصة التانجو لصحة الإنسان، وذلك وفقا لموقع "tangotouch" .

فوائد رقصة التانجو

- تساعد على تنسيق ونحت الجسم والتخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلي حرقها لمزيد من الدهون.

- تعمل علي مرونة الجسم وتنشيط خلاياه.

-تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم .

- من أفضل انواع الرقصات التي تحد من الشعور بالقلق والتوتر، فهي تمد الجسم بحالة نفسية جيدة.

-تحد من الإصابة بأمراض القلب الحرجة، فهي تعمل علي تقوية القلب.

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- تنظم نسبة ضغط الدم وتحد من تعرضه للارتفاع.

-تنشط خلايا المخ وتحسن الذاكرة بشكل كبير، وتزيد من التركيز.

-تزيد من شعورك بالثقة بالنفس، وتحد من الشعور بالوحدة.

-من أفضل أنواع الرقصات التي تساهم فى علاج مرض الزهايمر.

-تعمل علي تسكين الألم المختلف.

-تعمل علي تنشيط وتحسين الدورة الدموية.