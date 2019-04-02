شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وجود عشبة تعالج السرطان والفشل الكلوي.. توضيح من مختص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور فاضل الرويعي استشاري أمراض كلى وبَاطِنَة وأستاذ مساعد في الطب الباطني، أنه لا توجد عشبه طبية تعالج وتشفى من داء السرطان والفشل الكلوي بشكل نهائي، كما يروج البعض، مشيراً إلى هناك الكثير من تجار الوهم يشككون في العلاج الطبي.

وأضاف الرحيلي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن تجار الوهم هؤلاء يبررون حديثهم بالقول إنه لا توجد دراسة تؤكد عدم جدوى العشبة، ورد عليهم بقوله: لماذا لا تقوم أنت بالدراسة، شركات الأدوية هي السبب للأسف يصدقهم الكثيرون.