شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة تضرب أمريكا بثاني أكثر إصابات منذ 19 عاما والان مع التفاصيل

وصلت حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى ثاني أعلى حد لها في الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القضاء على هذا المرض هناك عام 2000، وفقا للعين الإخبارية.

وأشارت إحصائيات أمريكية صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة والوقاية من الأمراض إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 287 حالة مؤكدة في 15 ولاية أمريكية منذ أول يناير/كانون الثاني 2019 وحتى يوم 28 مارس/آذار الماضي، بينما كانت أعلى حالات الإصابة في عام 2014 بلغت 667 حالة.

ويعد مرض الحصبة من الأمراض شديدة العدوى ويسببه فيروس ينتشر في الهواء عندما يقوم المصاب به بالسعال أو العطس أو عندما يتعرض شخص لاتصال مباشر معه أو يلمس بعض متعلقاته.

ومن بين الولايات التي تأكدت فيها الحالات واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وأريزونا وكاليفورنيا وجورجيا وإلينوي، وكانت بعض حالات الإصابة جاءت من مسافرين قادمين إلى الولايات المتحدة من دول مثل إسرائيل وأوكرانيا والفلبين وهي دول ظهرت فيها الحصبة بأعداد كبيرة.