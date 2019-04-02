أهم 7 خطوات لإسعاف مريض الأزمة القلبية وضيق التنفس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قد تواجهك حالات مفاجئة يصاب فيها شخص تعرفه أو حتى لا تعرفه بمشكلة صحية معينة، ومنها الأزمة القلبية أو ضيق التنفس أو الاختناق، وبمساعدتك له تمنحه فرصة للعيش حتى تصل سيارة الإسعاف، لذا لابد من تعلم الإسعافات الأولية عموما، وكذلك الخطوات الأساسية لإسعاف مريض الأزمة القلبية والاختناق، وسوف تتعرف عليهم معنا فيما يلي:

هذه هي الخطوات التي يجب أن يعلمها كل شخص

إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس، سوف تتوقف ضربات قلبه، وفي هذه الحالة فإن إنعاش القلب يتم من خلال الضغط على الصدر وإعادة التنفس لمساعدة الدورة الدموية وإدخال الأوكسجين للجسم، وهناك جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، فلو كان لديك جهاز متاح سيمكن إستعادة القلب بنبضات غير طبيعية.

أولا: يجب فتح مجرى الهواء لدى الشخص للتأكد إذا كان يتنفس أم لا، ولا يجب عمل الإسعاف لو كان يتنفس بصورة طبيعية، ثم اطلب المساعدة، وإذا لم تكن بمفردك يجب ارسال شخص ما لطلب المساعدة بمجرد أن تفحص التنفس لدى المريض، واطلب من ذلك الشخص العودة والتأكد من أنه طلب المساعدة.

ثم اتبع الخطوات الإسعافية التالية:

1- والمريض نائم على ظهره ضع يدك فوقه

تأكد من أن المريض مستلقيا على ظهره فوق سطح ثابت من الأرض، ثم اجلس على ركبتيك بجواره وضع راحة يدك في منتصف صدره.

2- ضع يديك فوق بعضها فوق صدر المريض في وضع متشابك

في هذا الوضع اجعل ذراعيك في وضع مستقيم مع تغطية اليد الأولى براحة اليد الثانية بحيث تكون اليد السفلى مفرودة والعليا متشابكة معها الحفاظ على أصابعك مرتفعة حتى لاتلمس الصدر أو القفص الصدري للمريض.

3- الضغط على الصدر

يجب الانحناء نحو المريض حتى تكون كتفيك فوق صدر المريض مباشرة ثم اضغط لأسفل فوق صدر المريض بمسافة بوصتين، ثم أوقف الضغط مع الاحتفاظ بيديك في مكانهما، ثم دع الصدر يعود لمكانه لأعلى.

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كرر التجربة 30 ضغطة بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة.

4- فتح مجرى الهواء لأعلى

حرك رأس المريض بإمالتها ورفع ذقنه لفتح مجرى الهواء ثانية مع جعل فمه مفتوحًا قليلا.

5- عمل تنفس صناعي

يجب قرص مقدمة الأنف بإغلاقها بيديك مع تدعيم الذقن باليد الأخرى، ثم خذ نفسًا طبيعيًا وضع فمك فوق فم المريض مع النفخ في فمه حتى تلاحظ صدره يرتفع.

6- راقب الصدر وهو ينزل

ارفع فمك من على فم المريض وانظر إلى صدره مراقبا نزول الصدر، ثم كرر الخطوات الخامسة والسادسة مرة أخرى.

7- كرر ضغط الصدر مع التنفس الصناعي

ضع يديك فوق صدر المريض مرة أخرى وكرر الدورة 30 ضغطة على الصدر ثم أتبعها بكرتين من التنفس الصناعي واستمر في العمل.