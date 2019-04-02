متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تختلف الأسباب الطبية لآلام الكتف من الشد العضلي والتمزق وحتى الأزمة القلبية أو حتى سرطان الرئة.. وهنا أهم الأسباب التي يجب الانتباه لها.

1- إصابة محور الكتف

لو شعرت بألم في شديد الكتف لدرجة تضطرك إلى زيارة طبيب فربما يكون السبب يعود إلى وجود إصابة في محور الكتف، ورغم أن ألم الكتف مشهور بين الرياضيين، لكن جميع الناس معرضيين للإصابة به، فمع التقدم في العمر تضعف أوتار الكتف وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة ومنها التمزق، وينتج عنها الشعور بألم فوق جانب الكتف خاصة مع تحريك الرأس ورفع الذراعين بعيدا عن الجسم.

يقول الخبراء أن هذه الأعراض تتطور غالبا مع الوقت بدون حتى وجود إصابة محددة ويمكن لمضادات الالتهاب أو العلاج البدني تخفيف آلامها مع أن بعض الحالات الشديدة تتطلب جراحة عند الضرورة، ولو ارتبط الألم بضعف حقيقي وعجز عن رفع الذراعين وخاصة لو كان هناك إصابة حادة فيوصي الأطباء بعدم الانتظار وزيارة الطبيب بأسرع ما يمكن.

2- هشاشة العظام

هشاشة العظام من أحد الأسباب التي تؤدي إلى ألم الكتف فهذه من مشكلات المرض المفصلي التنكسي التي ينتج عنها تآكل وتلف عام، أو من حركة علوية متكررة بسبب رياضة أو عمل.. ومع الوقت يحدث تدهور للغضاريف أو أنسجة المفاصل ويزيد الاحتكاك فيسبب ذلك الألم والتورم وقلة الحركة.

ورغم أن هذه المشكلة لا تنتهي تماما، لكنها قابلة للعلاج.. وهناك العديد من أشكال العلاج التي يمكن أن تساعد على زيادة الحركة وتقلل الألم، وتشمل: الموجات فوق الصوتية والليزر البارد وممارسة تمارين التقوية، وبالنسبة للألم المتزايد يقول الأطباء أنه من الممكن أخذ المريض لحقن الكورتيزون والبلازما الغنية بالصفائح الدموية أو الخلايا الجزعية وجراحة استبدال المفاصل.

3- الكتف المتجمد

المصطلح التقني لهذا المرض الكتفي هو التهاب المحفظة اللاصق، ويخص من يعانون من هذه المشكلة، حيث يشعر المريض بأن كتفه متجمد في مكانه، وطبقا لما يقوله الأطباء فهذا الالتهاب الخاص ببطانة مفصل الكتف يظهر في ثلاث مراحل: مرحلة التجميد والتي يظهر خلالها ألم أثناء الحركة، ومرحلة حدوث التجمد التي يكون الكتف خلالها غير قادر على الحركة في اتجاهات معينة، ومرحلة الذوبان التي تبدأ حركتك خلالها بالتحسن.

وهذا العرض غير مرتبط عادة بإصابة كبيرة إنما يظهر على الأغلب لدى النساء بشكل أكبر في ما بين عمر الـ 40 والـ60 ولدى المصابين بالسكري، وتشمل اختيارات العلاج مضادات الالتهاب والحقن والعلاج الطبيعي والوخز بالإبر.

يشفى العديد من المرضى شفاءً كاملًا بعد شهور من العلاج البدني، وقد يتطلب الأمر الجراحة في بعض الحالات التي تلي العلاج البدني.

4- مشاكل في المرارة

قد يشير ألم الكتف الأيمن إلى وجود حصاة في المرارة تسبب الانسداد ومناطق أخرى يحدث بها ألم مفاجيء ومركز، ويشمل ألمًا في أعلى البطن الأيمن ومركز البطن أسفل عظمة الثدي وبين ريشتي الكتفين.

5- متلازمة المخرج الصدري

عندما يتم الضغط على الأوعية الدموية أو الأعصاب بين عظام الترقوة وأضلع الصدر ينتج عن ذلك هذه المتلازمة، وتظهر في صورة ألم في الكتف والرقبة وتنميل في الأصابع.. وقد ينتج ذلك من حادث سيارة أو نشاط متكرر أو حمل حقائب ثقيلة أو بسبب البدانة أو الحمل، وقد يكون الشخص مولودًا ولديه استعداد لهذا لو كان لديه ضلع إضافي أو ضيق في النسيج الضام خاصة بين العمود الفقري والأضلاع.

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وفي هذه الحالة يعتبر العلاج البدني أول خط للدفاع، لكن في الحالات المتقدمة أو إذا لم يؤد أي علاج المفعول المطلوب فقد يتطلب الأمر جراحة.

6- العصب المضغوط

لو كان الشخص يعاني من ألم وتنميل وضغط وإبر في كتفه ويده، فقد يكون لديه ضغط في العصب؛ ويحدث ذلك عندما تضغط العظام أو النسيج المتورم على الأعصاب التي تمتد من العمود الفقري العلوي إلى العنق والكتف، حيث تخرج الأعصاب من العمود الفقري في قنوات صغيرة ولو كانت العضلات المحيطة بالعمود الفقري تشدها بقوة وعند النوم يمكن أن تنسد تماما هذه القنوات مسببة الشعور بالضغط على الأعصاب، ويكون الأمر مثل شخص يدوس على خرطوم بالحديقة فلا يتدفق الماء منه بحرية، وفي العمود الفقري تؤدي إلى ألم في أي مكان يتواجد به العصب.

قد تذهب هذه المشكلة من تلقاء نفسها، لكن لو لم يحدث ذلك، يتطلب الأمر تعديلات بتقويم العمود الفقري والعلاج الطبيعي والحقن.

7- كسر في عظمة الترقوة

لو كانت هناك مشكلة في عظمة الترقوة يشعر المريض بصعوبة في تحريك ذراعه خاصة بعد تعرض الترقوة للكسر، ويتألم الكتف عند الحركة للأمام والأسفل، وقد ينتج ذلك بسبب الوقوع على الترقوة أو أي تأثير مباشر للكتف، ولو كانت عظمة الترقوة مكسورة، سيعرف المريض ذلك ويذهب للطبيب للعلاج المناسب.

8- التهاب كيسي

هذا الكيس هو كيس مملوء بالسوائل التي تحيط بالمفاصل لتحميها، ولو تعرض للالتهاب فسوف يشعر الشخص بألم في كتفه، وتظهر هذه الآلام لدى الأشخاص فوق سن الخمسين الذين يعانون من السكري أو ضعف المناعة، والرياضيين عرضة لذلك أيضا.. ويشمل العلاج مضادات الالتهاب واستخدام الثلج وبعض الحركات وتمرينات التقوية والعلاج بالموجات فوق الصوتية.

9- الألم العضلي الليفي

طبقا لما صرح به الأطباء في هذه الحالة يعاني المريض من ألم يصعب تفسيره في أجزاء متعددة من الجسم، وأعلى الكتف هي أكثر الأماكن تأثرا وأجزاء أخرى تشمل مؤخرة الرأس وأعلى الصدر والأرداف والركبتين، وقد يعاني الشخص من أعراض أخرى مثل الإرهاق وصعوبة في النوم واكتئاب وصداع وتوتر ومشكلات في التركيز، ورغم أنها مشكلة مستمرة إلا أن هناك طرق للعلاج مثل أدوية علاج العصب والعلاج البدني.. وهذا طبقا لما يصفه الطبيب.

10- الانسداد الرئوي

لو شعرت يوما بألم حاد في الكتف ولديك صعوبة في النوم أو حتى الاستلقاء فيجب زيارة الطبيب فورا لأن هذا النوع من آلام الكتف قد يكون مؤشرًا لتجلط الدم في الرئتين.. وسيصف لك الطبيب العلاج المناسب.

11- السرطان

قد يكون ألم الكتف بسبب السرطان وغالبا سرطان الرئة، وهذا هو أول الأعراض طبقا لدراسة أجريت عام 2014 ومنه سرطان الرئة وأورام البانكوست؛ وهي منطقة في أعلى الرئتين، وسرطان الرئة المتنقل.. ومن الأعراض الأخرى تعب من التنفس وإرهاق وخسارة في الوزن غير مسببة والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

12- نزيف في المنطقة تحت العنكبوتية

يعتبر النزيف مشكلة أينما ظهر وأسوأ نوع هو ما يحدث في مكان بين المخ والأنسجة الواقية له ويكون ألم الكتف أحد الأعراض الممكنة، كما يكون هناك ألم في الرقبة ومشكلات في الرؤية وتنميل وتشوش، وحساسية للضوء ودوار ونوبات مرضية وصداع شديد.. وقد يحدث ذلك بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو الصدمة أو مرققات الدم.

13- مشكلات في القلب

يعتبر ضغط الصدر أو الألم في الصدر من أكثر أعراض مشكلات القلب انتشارا، لكن ألم الكتف أحدها أيضا، حيث يقول الأطباء أن الناس الذين يعانون من الخناق أو الذبحة يتعرضون لألم في الكتف وكذلك في الذراعين والرقبة والفك أو الظهر.