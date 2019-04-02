ما علاقة هذه العلامات على أسنانك بمناعتك الذاتية؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قد تبدو هذه البقع الموجودة على الأسنان غير واضحة، لكن ما يقوله خبراء الصحة أنها قد تكون مؤشرًا للإصابة باضطراب حاد في الجهاز الهضمي.

ما هي حقيقة مرض الاضطرابات الهضمية؟

الفم نافذة الصحة طبقا لما صرحت به الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، وهناك مثالان يربطان بين أمراض اللثة ومشكلات القلب وضعف الصحة الفمية كمؤشر محتمل للزهايمر، ويقول الخبراء الآن أن البقع الملونة على أسنانك يمكن أن تكون مؤشرًا فعليًا لمرض الاضطرابات الهضمية.

ويرجع مرض الاضطرابات الهضمية إلى اضطراب في المناعة الذاتية الذي يصيب 1% من سكان العالم و0.5% من سكان أمريكا الشمالية طبقا لما أعلنته صحة كندا.

ويعاني مرضى اضطراب المناعة الذاتية من تفاعل مناعي للجلوتين وهو البروتين الموجود في القمح والجاودار والشعير، ومع مرور الوقت يتسبب هذا التفاعل المناعي في الإضرار بالبنية الهضمية في الأمعاء الدقيقة، ويتعارض ذلك مع قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الحيوية مثل الكالسيوم.

ويسبب فقدان الجسم للكالسيوم نقص نمو مينا الأسنان، ويظهر ذلك في صورة بقع بيضاء أو صفراء أو بنية على أسنانك، ونشاهدها لدى ما يتراوح بين 40 إلى 50 % من مرضى الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال الصغار مقارنة بـ 6% من الأصحاء.

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ولم يتفق الخبراء على السبب المحدد لهذا، لكن ربما تظهر البقع عندما يفشل الجسم في امتصاص الكالسيوم المطلوب لتقوية الأسنان.

وبالنسبة للمصابين بمرض الاضطراب الهضمي تعتبر زيارة طبيب الأسنان أول خطوة نحو اكتشاف حالتهم المرضية، وعندما يتعلق الأمر بالبقع البيضاء فهي توجد غالبا لدى الأطفال؛ لأن هذا النقص الغذائي يؤثر على الطريقة التي تتكون بها مينا الأسنان، لكنها تؤثر أيضا على الكبار الذين لم يتم تشخيص المرض لديهم.

ويضيف الخبراء أن البقع قد لا تدل على الإصابة بمرض الاضطراب الهضمي في بعض الأحيان مع أن على الطبيب الاهتمام لو كانت تلك البقع متشابه وفي أماكن متفرقة على معظم الأسنان، كما أن التقرحات المتكررة في الفم واحمرار اللسان أو جفاف الفم يشير إلى الاضطرابات الهضمية أيضا.

وبالإضافة إلى مشكلات الأسنان يمكن أن يعاني المرضى من أعراض أخرى في الجسم بالكامل مثل الإسهال أو الانتفاخ أو حرقة القلب، والتعب الشديد وألم المفاصل، فلو ظهرت لدى طفلك البقع وأثرت على نموه أو جعلته شاحب الوجه أو يعاني من أعراض في الجهاز الهضمي فلابد من التحدث مع الطبيب عن احتمال الإصابة بالاضطراب الهضمي.

مع العلم أنه لو لم يتم تشخيص إصابة الشخص بمرض الاضطرابات الهضمية فلا يجب أن يتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الجلوتين فهناك مخاطر صحية حقيقية من ذلك.