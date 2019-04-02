القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفقات الرعاية الصحية أكثر ما يقلق المواطنين الأمريكيين
كشف استطلاع جديد للرأي بالولايات المتحدة، أن الرعاية الصحية تتصدر قائمة أسباب قلق المواطنين الأمريكيين على حساب الكثير من الأمور الأخرى بما في ذلك الاقتصاد.
وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية للأبحاث واستطلاعات الرأي، إلى أن 55% من المواطنين الأمريكيين يشعرون بكثير من القلق بشأن مدى قدرتهم على تغطية نفقات الرعاية الصحية وإتاحتها لهم.
وأوضح الاستطلاع أن هذه القضية احتلت رأس قائمة تضم 15 قضية أخرى يهتم بها المواطنون وذلك للعام الخامس على التوالي.
وأكد الاستطلاع أن استمرار تصدر القلق بشأن الرعاية الصحية، على مدى تلك السنوات، يأتي مخالفا لما كان عليه قلق الأمريكيين بشأن اقتصاد بلادهم وهو ما ظهر في استطلاعات عامي 2010 و2011 عندما بدأت الولايات المتحدة تخرج من حالة الركود الكبير الذي تعرض له اقتصادها في 2008 ـ 2009.
وكان أعلى معدل قلق لدى الأمريكيين بشأن اقتصاد بلادهم في استطلاع عام 2012 عندما عبر 71% منهم عن تخوفهم الشديد بشأن الاقتصاد لكن هذا التخوف انخفض كثيرا في استطلاع هذا العام ووصل إلى 33% فقط.
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