علاج جديد للسكتات الدماغية من سم عنكبوت قاتل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سم عنكبوت خطير يساعد على علاج السكتة الدماغية - أرشيفية
سم العنكبوت الخطير قد يكون مفيدا أحيانا؛ حيث اكتشف علماء أستراليون أن سم أحد أنواع العنكبوت من النوع الخطير ربما يساعد على علاج مرضى السكتة الدماغية.
ووجد علماء متخصصون في الكيمياء الحيوية أن هذا السم يعطي فرصا أفضل للبقاء على قيد الحياة.
ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، حيث يحتوي على جزيء يساعد على وقف تأثير السكتة الدماغية على المخ.
وبحسب الأستاذ الجامعي، جلين كينج، وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء في علاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.
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