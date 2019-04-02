البُقع الداكنة على الرقبة تُنذر بهذه المخاطر الصحية

شدَّد باحثون بريطانيون على ضرورة الانتباه لتلك البقع أو الحلقات الداكنة التي قد تظهر على الرقبة؛ لأنها من الممكن أن تكون إشارة دالة على إصابتك ببعض المشكلات الصحية.

وقال الباحثون إن ظهور تلك البقع على الرقبة قد يشير للإصابة بالسكري أو متلازمة المبيض متعدد الكيسات، وهو اضطراب هرموني شائع بين النساء في عمر الإنجاب، والمقلق أكثر أن تلك البقع قد تشير لخطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات الغريبة.

وأوردت بهذا الخصوص صحيفة دايلي ستار عن أطباء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا NHS قولهم إن احتمالات ظهور تلك البقع والحلقات الداكنة تتزايد لدى السيدات زائدات الوزن، كما أنها قد تظهر نتيجة إصابتهن بمرض السكري أو حين يَكُنَّ معرضات لخطر الإصابة به، كما أن تلك البقع قد تشير أيضًا لوجود خلل هرموني.

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وطالب الأطباء أي امرأة تلاحظ ظهور تلك البقع حول رقبتها بضرورة التوجه إلى أقرب طبيب متخصص كي يقوم بفحصها والوقوف على حقيقة حالتها الصحية تحسبًا لأي شيء.

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