طريقة إعداد وتحضير سلطة الباستا وشرائح الديك الرومي

القاهرة - لايف ستايل وصفة جديدة لعمل سلطة الباستا بشرائح الديك الرومي اعتمديها في مناسباتك وعزائمك لانها تنال رضا الجميع.

المقادير 3 عدد عيدان كرفس

2 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 1/2 كوب مايونيز

1 حزمة بصل أخضر (مفروم)

2 معلقة صغيرة كارى أصفر

6 شريحة ديك رومي

1 عدد فلفل أحمر حلو (مفروم ناعم)

3/4 كوب لبن رايب

2/3 كوب مستردة طريقة التحضير Advertisements نقوم بسلق المكرونة دون أن تطرى ونقوم بتصفيتها.

نحضر وعاء عميق ونخلط فيه جميع المكونات ثم يقدم بالهنا والشفا قد يهمك أيضاً :

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